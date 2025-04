Cádiz Mirandilla y Don Benito, dos colistas que luchan por no serlo

Estrella Domeque Don Benito Sábado, 18 de enero 2025, 18:02 Comenta Compartir

No está siendo la temporada soñada ni para uno ni para otro. No está siendo la que imaginaban en el trepidante partido de la jornada ... 2 en el Vicente Sanz. Y no están en el lugar que les gustaría cuando se vuelven a ver las caras, este domingo, en la jornada 19. Don Benito y Cádiz Mirandilla están en una lucha, pero no la deseada, la de salir ya no sólo del descenso, sino también del farolillo rojo.

La salvación parece una quimera y quizás únicamente los más ingenuos siguen irradiando optimismo; pero hasta que una calculadora diga lo contrario, las estadísticas no importan. «El equipo sabe que necesitamos una victoria», arengaba Juan Marrero en la previa con esa fe en las matemáticas: «Quedan muchos partidos». Lo mismo pensarán en el filial del Cádiz, que viene de tres jornadas sin perder y esta semana no se ve al menos en esa última posición de la tabla que ocupan los rojiblancos, aunque la diferencia es de un punto entre ambos. Rivales directos que, en la segunda jornada, ofrecieron un entretenido partido con la remontada in extremis de un Don Benito que perdía 1-3 en el minuto 80 y terminó igualando a tres en el añadido. «Es un rival que tiene, como la mayoría de los filiales, mucha juventud, ha cambiado su forma de jugar respecto al que vino aquí y alterna el fútbol asociativo con el directo», advierte Marrero sobre un equipo al que atribuye además «bastante talento». El técnico rojiblanco espera un partido competido en el que cree que tomarán gran importancia las jugadas a balón parado. Cádiz Mirandilla: Víctor Aznar; Barea, Diallo, Juan Díaz, Julio Cabrera, Raúl López, Nacho, Fran García (Pereira, min. 73), Peter Chikola, Saúl y Luis Morales. - Don Benito: Sebas Gil; Emmanuel, Vesprini, Matheus, Mario, Tapia, Ponce, Dani Salas, Raly, Borja Domingo y Osama. Árbitro: Federico J. Saiz Villares (balear).

Estadio y hora: Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, 12.00. Está por ver si el recién llegado Gorka Iturraspe, anunciado este jueves, viaja ya en la convocatoria para este partido. Con apenas unas pocas sesiones, es difícil que el centrocampista vasco entre en el once inicial, pero quizás podría debutar como ya hicieron la semana pasada Vesprini, con opciones de repetir titularidad en el centro de la zaga, e Inach, que también dejó algunas pinceladas en los minutos que tuvo en la derrota contra el Juventud de Torremolinos saliendo desde el banquillo. De cara a este duelo, Juan Marrero recupera a Borja Domingo que, recuperado de su lesión, fue baja el pasado domingo por un proceso gripal; también se espera el regreso de Erik Aguado. Tendrá, eso sí, la baja de Álex Benítez, que vio la quinta amarilla contra el Torremolinos.

