El Cádiz B hiela en cuatro minutos el Vicente Sanz

Los fantasmas de Mensajero y Panadería Pulido volvieron a pasar por el Vicente Sanz, esta vez, con un castigo aún mayor, una derrota que llegó tras una remontada del Cádiz B fraguada en apenas cuatro minutos para darle la vuelta al 2-0 con el ... que el Don Benito llegó al minuto 80. A partir de ese momento, la noche se quedó todavía más fría en un feudo rojiblanco que no daba crédito. Un descalabro ante un rival directo que hunde a los rojiblancos en la tabla, que podrían incluso afrontar la semana en puestos de descenso si gana hoy el Xerez Deportivo.

DON BENITO 2 3 - CÁDIZ B Don Benito: Sebas Gil; Trinidad, Gonzalo, Lolo Pavón (Álex Jiménez, min. 69), Álex Herrera, Essomba, Miquel (Isa, min. 85), Carlos López, Dani Martínez, Abraham Pozo (Raly, min. 85) y Ezequiel (Agudo, min. 52).

Cádiz B: Víctor; Parra, Lautaro (Traoré, min. 26), Gudelj, Genar, Algarra (Diarrá, min. 61), Sergi, Jorquera, Carrasco, Fermín (Kensly, min. 61) y Rodallega (Berenguer, min. 86).

Goles: 1-0: Carlos López, min. 27; 2-0: Miquel, min. 64; 2-1: Gudelj (penalti), min. 80; 2-2: Gudelj, min. 82; 2-3: Rodallega, min. 84.

Árbitro: Sánchez Ingidual. Amonestó a Trinidad, Gonzalo, Miquel y Dani Martínez para los locales y a Jorquera en los visitantes.

Incidencias: Unos 900 espectadores en el Vicente Sanz.

La fría noche en el municipal calabazón no hacía presagiar la llegada de esos fantasmas que el Don Benito no logra apartar en casa. El once inicial dejaba algunos cambios, con Turmo fuera de la convocatoria y la entrada de Carlos López, además del cambio de delantero saliendo de inicio Ezequiel en lugar de David Agudo.

Costó a ambos equipos entrar en calor y fue Abraham Pozo el primero en probar fortuna desde lejos, desviado, cuando ya habían pasado diez minutos de encuentro. Aunque era el Cádiz B el que se encontraba algo mejor en ese primer cuarto de hora, sin excesivo peligro, pero tratando de llegar a la meta de Sebas Gil con varias incursiones desde las bandas.

Sin embargo, el juego volvía a enfriarse con la lesión de Lautaro que dejó momentáneamente a su equipo con diez, una inferioridad que terminó aprovechando en el 26 Carlos López cazando un rechace en el área y cruzando el balón entre piernas de jugadores de uno y otro equipo para superar a Víctor Aznar (1-0). La respuesta del filial no llegó hasta diez minutos después con un disparo de Jorquera que se marchó alto buscando la escuadra.

Con esa mínima ventaja se llegaba al descanso y aquí el Don Benito sí subió unos grados la temperatura. La entrada de Agudo por la lesión de Ezequiel dio un aire nuevo al ataque. El de Lobón dispuso de la primera llegada en el 53 y, ya en el 64, asistió con un buen balón al segundo palo a Miquel para hacer el 2-0.

No fue para nada el gol de la tranquilidad ya que, tras dos nuevas ocasiones rojiblancas de Gonzalo y Abraham Pozo, en el 79 llegó el penalti de Álex Herrera sobre un Kike Carrasco determinante. El encargado de transformar el penalti fue Gudelj para asestar el primero de los tres golpes en cuatro minutos desastrosos para los locales (2-1). Y es que, Carrasco y el central holandés volvieron a conectar tres minutos después en una falta colgada por el extremeño que Gudelj remató de chilena a gol (2-2).

Pero el último golpe iba a llegar de las botas de Rodallega, en el 84, tras una pérdida de balón entre Miquel y Essomba que terminó con una gran asistencia de Diarra para helar el Vicente Sanz con el 2-3 definitivo. Cuatro minutos fatales de un Don Benito que sumó su segunda derrota consecutiva y que se asoma a zona de peligro.