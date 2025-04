Cacereño-Recreativo, la gran final

Primer asalto de la batalla final por el ascenso a Primera Federación. En medio del que previsiblemente será un extraordinario ambiente de fútbol, el Cacereño ... recibirá este domingo (Príncipe Felipe, 12:00 horas) al Recreativo de Huelva para dirimir la ida de una eliminatoria que se resolverá el día 11 de junio en el Nuevo Colombino. En juego está el pase a la tercera categoría del fútbol español, escalón que el equipo verdiblanco no pisa desde la temporada 2015/16.

Para la ocasión, el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, podrá elegir entre todos sus jugadores para confeccionar una convocatoria en la que previsiblemente entrará Iván Fernández, ya recuperado de un golpe en el tobillo sufrido el sábado de la semana pasada en Valencia.

El técnico verde prevé una eliminatoria igualada. «Las diferencias son mínimas entre los dos equipos», explicó este viernes en sala de prensa. A pesar de que el Cacereño contará con el condicionante de que, debido a su peor clasificación liguera estará obligado a ganar en una eliminatoria en la que no habrá tanda de penaltis, el entrenador del equipo local asume este hecho con calma. «Al final no deja de ser una eliminatoria de 180 minutos. Nosotros queremos ponerla de cara, pero ellos también querrán un buen resultado». Del mismo modo, Julio Cobos intenta quitar algo de presión a sus jugadores y valora el trabajo realizado durante el curso por su grupo. «Yo estoy muy contento con la temporada que está haciendo el equipo, independientemente de lo que pase».

Ocurra lo que ocurra sobre el césped del Príncipe Felipe, cuidado hasta el más mínimo detalle y con un aspecto que se asemeja al de su mejor versión estacional, el de este domingo será el último partido de la temporada para el Cacereño como local. Se calcula que serán cerca de 6.000 los aficionados del equipo verdiblanco presentes en el estadio de la carretera de Salamanca. A ellos se unirán los cerca de 2.000 fieles recreativistas, que serán ubicados en la grada supletoria instalada en el fondo norte, varios metros por detrás de la portería, lo que ha despertado algunas críticas entre los aficionados del equipo andaluz.

Por parte onubense, la grata noticia es la inclusión en la convocatoria de su máximo goleador, Pablo Caballero, quien tuvo que marcharse lesionado el pasado domingo frente a la Gimnástica Segoviana en el partido de vuelta de semifinales. No obstante, el delantero argentino será duda hasta última hora y no es segura aún su presencia en el once inicial de Abel Gómez.

Si bien el Cacereño afronta este partido de ida henchido de moral tras lograr vencer el pasado fin de semana en el feudo del Valencia Mestalla, el Recreativo se ha plantado en la final tras derrotar a la Gimnástica Segoviana en la prórroga gracias a un solitario gol de Mbaye.

En la misma línea de la igualdad planteada por Cobos se mueve el técnico visitante. Y es que Abel Gómez respeta al Cacereño en su discurso previo a este doble partido por el ascenso de categoría. «Seguro que va a ser una eliminatoria muy competida. Ver a 2.000 personas de tu equipo animando será una bendita locura», dice sobre el desplazamiento masivo de seguidores blanquiazules. Muchos de ellos ya se dejaron ver durante la jornada del sábado en las calles de la capital cacereña.

Al tratarse de dos equipos con números similares, los dos entrenadores son conscientes de que, al menos en el aspecto teórico de la cuestión, primará la igualdad. Y es que, aunque ni Cacereño ni Recreativo son doctos en cuanto al gol, ambos conjuntos sí están caracterizados por su sobriedad defensiva.

Acceso

Teniendo en cuenta que el acceso a las inmediaciones del Príncipe Felipe estará cerrado al tráfico tras la decisión adoptada por la junta local de seguridad, la opción recomendada es que los aficionados estacionen sus vehículos en el polígono industrial Las Capellanías.

Asimismo, el Ayuntamiento de Cáceres pondrá desde las 09:30 horas un servicio gratuito de autobuses urbanos, los cuales partirán con una frecuencia de 15 minutos desde el número 2 de la avenida Ruta de la Plata, a la altura del edificio Zigurat. Se recomienda asistir al estadio con suficiente tiempo de antelación con el objetivo de evitar aglomeraciones de última hora en las inmediaciones del coliseo verde.