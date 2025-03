Un Cacereño-Mérida sin amiguismos

J. CEPEDA Y R. P. CÁCERES Y MÉRIDA Sábado, 23 de abril 2022, 20:49 | Actualizado 22:13h. Comenta Compartir

No hay lugar para la confraternización. Cacereño y Mérida se olvidarán este domingo (Príncipe Felipe, 18.00 horas) de cualquier tipo de amiguismo con la voluntad de intentar satisfacer sus respectivos objetivos. Si bien la escuadra verdiblanca pretende dar un paso de gigante para conservar la segunda plaza, el equipo de la capital autonómica, tercero, visita el estadio de la carretera de Salamanca con la esperanza de poner después de los 90 minutos su aliento en el cogote a un Cacereño que parte con cinco puntos de ventaja.

Tras cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, el equipo de Cobos intentará volver a traducir sus buenas sensaciones en resultados. Algo que, por motivos de diversas asignaturas, no ha sucedido en jornadas anteriores. Enfrente del Cacereño estará un rival que, según el técnico verdiblanco, parece haber alcanzado su plenitud grupal en las últimas fechas: «El Mérida es un muy buen equipo que en esta segunda vuelta viene apretando fuerte. Al principio tuvieron muchas lesiones y eso les penalizó. Ahora han recuperado a jugadores importantes. Era un equipo para pelearle el primer puesto al Córdoba», avisa Cobos sobre el potencial del conjunto blanquinegro.

A excepción de Josín y Carlos Andújar, ambos lesionados, el cuerpo técnico del Cacereño podrá contar para esta cita con todos sus efectivos, incluido Didier de la Cruz, quien aún no ha debutado. Por su parte, el Mérida depende de Felipe Alfonso. Si su tobillo da el visto bueno, Juanma Barrero podrá conformar una defensa normal. Si su tobillo no está aún apto, saltarán las alarmas. Emilio Cubo tendrá que correrse al lateral y Mario Robles retrasar su posición para acompañar a Bonaque. «A ver qué pasa con Felipe… hemos visto a lo largo de la semana varias opciones, pero todavía no nos hemos decidido y decantado por ninguna», confesó en la previa el técnico emeritense.

«El Mérida es un muy buen equipo que ha recuperado a jugadores importantes y que en esta segunda vuelta viene apretando fuerte» JULIO COBOS TÉCNICO DEL CACEREÑO

Sin Nacho González y Guille Perero, ambos sancionados, y Héctor Camps, lesionado, el Mérida afrontará el partido más complicado de los cuatro que le quedan: a las 19.50 horas sabrá si se ilusiona con la segunda plaza o tendrá que apretar para que no le quiten la tercera. «Si nos alejamos de los que vienen por detrás, significará que estamos luchando por la segunda plaza. Y viceversa. No es cuestión de mentalidad del grupo, sino de competir partidos y estar más cerca de ganar que de perder», suelta Juanma Barrero, que depende de Felipe Alfonso incluso para armar el centro del campo. No tanto la delantera: hay tres y sólo jugarán dos. Últimamente han sido Lolo Pla y Aitor Pons. ¿E Higor Rocha? «El propio Higor determinará con sus actuaciones cuando ha recuperado el nivel de la primera vuelta. Pero desde el banquillo también se puede aportar y ser importante. Los tres se tienen que adaptar. A veces el suplente ha sido Lolo, otras veces Aitor y ahora lo está siendo Higor», explican desde el cuerpo técnico.

«La mala racha de resultados que atraviesa el Cacereño me dice que tendrán más ganas de revertir la situación. Es un equipo sólido» JUANMA BARRERO TÉCNICO DEL MÉRIDA

El respeto al Cacereño es máximo en los pasillos del Romano. Y la admiración está a la altura. «La mala racha de resultados que atraviesan me dice que tendrán más ganas de lo normal de revertir la situación», opina Juanma Barrero. «Es un equipo sólido, difícil para hacerles daño, que transitan muy bien y tienen velocidad y trabajo a balón parado. Y además de todo eso, en el plano individual tiene muy buenos jugadores». Así que no intuye el entrenador del Mérida que sea un partido abierto, de mucho ida y vuelta como el del Córdoba hace tres semanas en el Príncipe Felipe: «Nosotros no somos un equipo tan abierto como el Córdoba. Va a ser un choque más controlado, no de tanto ida y vuelta. Aunque habrá momentos para transiciones y contragolpear».

Como es habitual, ya sea en la portería o en cualquier otra demarcación, el entrenador del Cacereño guardará algún tipo de as en la manga para intentar sorprender al rival. Todo ello después de que el fondo de armario haya respondido cuando se le ha exigido: «Me gusta que todo el mundo se sienta importante, aunque es muy difícil. Muchos jugadores pueden presumir de haber jugado muchos minutos. Eso es bueno para el desarrollo del día a día y para que haya competencia en todos los entrenamientos porque eso te hace mejorar. No tenemos ningún Messi que tenga que jugar sí o sí», explica el técnico verde.

Para este derbi, Julio Cobos espera que las gradas del Príncipe Felipe presenten una imagen que pueda asemejarse, en la medida de las posibilidades, a la del partido frente al Córdoba, cuando fueron más de 5.000 los espectadores que acudieron al coliseo verde: «Espero que el campo presente una buena entrada y se pueda ver un bonito partido en un encuentro en el que los dos equipos nos jugamos mucho».

En esta tarde de fútbol mucho tendrá que decir la afición visitante, pues el conjunto emeritense disfrutará del desplazamiento más masivo de sus fieles en la presente temporada: se espera que, a lo largo del domingo, se animen más de 300 romanos para darle colorido a uno de los extremos de la preferencia del Príncipe Felipe. Será el último desplazamiento antes de… ¿Alicante?

CACEREÑO-MÉRIDA CP CACEREÑO Fran Martínez; Aguado, Gayoso, Marvin, Carlos Daniel, Kamal, Yael, Colau, Solano, Jorge Barba y José Ramón.

MÉRIDA AD Javi Montoya; Felipe Alfonso, Bonaque, Emilio Cubo, Álvaro Ramón; Mario Robles, Goma, Artiles, Diego López; Aitor Pons y Lolo Pla.

ÁRBITRO Cueto Amigo (Comité de Castilla y León).

ESTADIO Y HORA Príncipe Felipe, 18.00 horas.

