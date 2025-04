Cacereño-Don Benito, una apuesta de gol

J. CEPEDA Cáceres Jueves, 17 de febrero 2022, 21:17 Comenta Compartir

Solo el Córdoba, con 57, tiene más goles que Don Benito (30) y Cacereño (29) en el grupo IV de Segunda RFEF. Es por ello por lo que este próximo domingo en el Príncipe Felipe (12:00 horas) se prevé un derbi regional de emociones fuertes. Así al menos lo esperan los máximos realizadores de ambos conjuntos; Rubén Solano por parte local y Abraham Pozo en los visitantes.

Aunque no comenzó con buen pie en el aspecto numérico, Rubén Solano ya lidera el ranking anotador en el equipo verdiblanco tras el tanto anotado el pasado domingo en La Isla de Coria. Fue el sexto en su cuenta particular. No obstante, el atacante alicantino, de 29 años, prefiere centrarse más en lo colectivo: «La temporada está yendo muy bien. Tenemos una plantilla muy competitiva en la que no hay un once fijo porque el míster está rotando y todo el que sale lo hace bien. Al final todos nosotros tenemos que dar lo mejor para aportar al equipo».

En lo que a su demarcación se refiere, Rubén Solano celebra tener a su lado a un jugador de la talla de Carlos Fernández, con quien el pasado domingo compartió titularidad: «Lo más importante es que los dos estamos haciendo un muy buen trabajo, que es lo que nos pide el míster. Yo estoy teniendo más suerte que Carlos porque a mí me están entrando los goles, pero me gusta que haya competencia y otro gran delantero a mi lado porque al final eso es bueno para todos».

«El Don Benito es un muy buen equipo y lo que está haciendo no se refleja en la tabla. Va a ser un partido bonito y competido. En nuestro caso, todo el que sale lo hace bien» Rubén Solano Delantero Cacereño

«El Cacereño está ahí por méritos propios, pero si jugamos como contra el Córdoba podemos tener mucho ganado. Nos está costando encontrar regularidad» Abraham Pozo Extremo Don Benito

Solano, que en la temporada 2011/12 llegó a debutar en Segunda División con el Elche de la mano del técnico José Bordalás, dice sentirse cómodo tanto en la ciudad como en el equipo: «Todo el mundo, desde los compañeros hasta la gente de la ciudad, me lo está poniendo todo muy fácil. En el vestuario hay muy buen ambiente y Cáceres es una ciudad maravillosa, con gente encantadora».

Abraham Pozo, por su parte, será una de las principales amenazas del Don Benito en el Príncipe Felipe. Pese a no ser un delantero, el extremo derecho, que vive su tercera etapa diferenciada en el equipo calabazón, está de dulce en cuanto a goles y ya son ocho los que acumula durante el presente ejercicio. «A nivel personal me estoy sintiendo muy bien. Siempre es positivo marcar o ayudar al equipo de cualquier forma. Para eso estoy, para poner mi granito de arena. Si es con goles, bien. Si es con asistencias o con trabajo, también».

A sus 31 años, el atacante natural de Pueblonuevo del Guadiana es consciente de que el Don Benito ya ha dado muestras de su potencial, pero echa en falta más regularidad: «Es cierto que nos está costando encontrarla. Estamos enganchando buenos partidos y después volvemos a perder. Es algo que nos está mermando, pero si jugamos todos los días como lo hicimos contra el Córdoba, como dijo el míster, pocos partidos vamos a perder».

Abraham Pozo desea que en lo que resta de segunda vuelta su equipo, que vive a tres puntos del descenso directo, pueda hilar más fino para no pasar apuros: «Si hubiésemos podido matar algún partido o no encajar algún gol en varios partidos decisivos podríamos haber alcanzado una mayor regularidad para estar más arriba en la clasificación y alejados de los puestos de descenso».

Respecto al derbi del domingo, ambos jugadores reconocen la dificultad del envite: «El Don Benito es muy buen equipo y lo que está haciendo no se refleja en la tabla. Va a ser un partido bonito y competido», avisa Solano. «El Cacereño está ahí por méritos propios, pero si jugamos como contra el Córdoba podemos tener mucho ganado», confía Abraham Pozo.