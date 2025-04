El Cacereño viaja a Elda con la única baja confirmada de Didier de la Cruz

J. CEPEDA Cáceres Viernes, 20 de mayo 2022, 17:54 Comenta Compartir

El cuerpo técnico del Cacereño podrá poner este domingo en Elda ante el Teruel (Pepico Amat, 19.30 horas) a su once de gala. Al menos, en el aspecto teórico de la cuestión. Para esta semifinal por el ascenso a Primera RFEF, Didier de la Cruz, con una rotura, es la única baja confirmada en el equipo de Julio Cobos. Un plantel que durante las últimas semanas ha tenido que lidiar con las lesiones y las sanciones.

A pesar de estas buenas nuevas, lo cierto es que no todos los jugadores del Cacereño estarán en condiciones óptimas para salir de inicio, especialmente debido a la falta de ritmo de competición, tal y como explicó el técnico del conjunto verdiblanco este viernes en sala de prensa. Es el caso de jugadores como Josín. Otros, como Kamal, que aún no se ha recuperado plenamente de un esguince de tobillo, acudirán a la cita con molestias físicas, por lo que no podrán estar al cien por cien de sus posibilidades.

La expedición del decano del fútbol extremeño partirá este sábado a primera hora de la mañana hasta tierras alicantinas, concretamente hasta Benidorm, donde los pupilos de Julio Cobos realizarán su último entrenamiento grupal por la tarde antes de afrontar el domingo la eliminatoria a cara o cruz ante el Teruel.

Para pasar a la final, al Cacereño le bastará con conseguir un empate en la prórroga. No obstante, Cobos asegura que su equipo saldrá en busca del gol en un envite en el que no habrá lugar para especulaciones. Finalmente, el equipo verde estará acompañado por una representación de sus aficionados. Unos se desplazarán por cuenta propia y otros en un autobús gratuito organizado por el club y que cuenta con el patrocinio de la empresa local CC Green.

El equipo que supere esta eliminatoria disputará el próximo fin de semana, también en la provincia de Alicante, el partido definitivo por el ascenso a Primera RFEF.

Temas

CP Cacereño