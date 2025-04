El Cacereño, a un triunfo del ascenso

J. Cepeda Cáceres Domingo, 11 de junio 2023, 07:50 Comenta Compartir

Tras siete temporadas consecutivas en la cuarta categoría nacional, el Cacereño tendrá este domingo en Huelva (Nuevo Colombino, 20.00 horas) la oportunidad de regresar al tercer escalón del fútbol patrio, una fortalecida Primera Federación que ha pasado a ser la auténtica antesala de la escena profesional.

Para conseguir la gesta en esta eliminatoria final por el ascenso, y tras el empate a cero protagonizado por ambos conjuntos en el Príncipe Felipe el pasado domingo, el equipo de Julio Cobos estará obligado a ganar este partido de vuelta, ya sea durante los 90 minutos o en una hipotética prórroga, pues el empate final daría el ascenso al Recreativo de Huelva, ya que de los dos fue el conjunto mejor clasificado en liga regular.

ASCENSO A 1ª RFEF Estadio: Nuevo Colombino (20.00)

Árbitro: G. Sánchez (c. manchego)

El Cacereño, que ya superó este mismo condicionante en la semifinal frente al Valencia Mestalla con un gol de Aguado en el minuto 89 del partido de vuelta en el Antonio Puchades de Paterna, tendrá que lidiar esta vez con un ambiente de gala y propio de otra categoría. Y es que el conjunto local ya tiene el lleno asegurado en el Nuevo Colombino tras despachar las más de 21.000 entradas de aforo con el que cuenta el coliseo onubense. No obstante, entre la marea blanquiazul se adivinará una mancha verde nada desdeñable, pues cerca de 800 seguidores del Cacereño darán su apoyo al conjunto extremeño. La cifra de aficionados visitantes podría haber sido, incluso, superior, pero la falta de entendimiento entre ambas entidades a inicios de esta semana impidió que el Recreativo de Huelva reservase más espacio en el sector destinado al público visitante.

Sea como fuere, el Cacereño afronta la cita sin ningún tipo de miedo escénico ni complejo de inferioridad. Especialmente, teniendo en cuenta que los verdiblancos fueron superiores en el partido de ida, a pesar de quedarse sin el premio del gol.

Afortunadamente para sus intereses, el cuerpo técnico del Cacereño podrá volver a elegir entre todos sus jugadores para confeccionar la convocatoria. A pesar de la buena imagen ofrecida por el once inicial del Cacereño en el partido de ida, es posible que Julio Cobos realice alguna modificación en la faceta atacante para buscar frescura en los minutos finales en el caso de que la eliminatoria se alargue.

Respecto al rival, el entrenador del Cacereño espera una versión recreativista algo más alegre que la exhibida por los andaluces en el encuentro de ida. «Supongo que delante de su público probablemente quieran hacer un fútbol un poco más vistoso. He visto más partidos y es un equipo que cuenta con buenos futbolistas, algunos de ellos que ya han estado en superior categoría. En el partido que jugaron aquí contra nosotros no estuvieron tan bien, pero yo le doy mucho mérito a que nosotros no les permitimos que se sintiesen cómodos e hiciesen su fútbol», sostiene Julio Cobos.

En el juego psicológico de la responsabilidad, la teoría dice que el Recreativo tiene todo a favor para conseguir el ascenso. No solo por jugar en casa con un público volcado, sino también porque le valen más resultados que a su rival. Una cuestión meramente estadística. Sin embargo, el técnico del Cacereño no regala ni un ápice de su cuota de presión. «Bendita presión. Esta es una presión maravillosa. La presión de un playoff de ascenso o de una final para subir es una presión que al futbolista no le cuesta tanto llevarla. Jugar para no descender es mucho más complicado y atenaza mucho más a los futbolistas», entiende el preparador verdiblanco.

Por parte del Recreativo de Huelva, el entrenador local, Abel Gómez, sigue contando con la seria duda de Pablo Caballero. El delantero argentino, máximo goleador del equipo blanquiazul durante el presente ejercicio, ya se perdió el partido de ida en Cáceres tras caer lesionado en la eliminatoria anterior frente a la Gimnástica Segoviana. Aunque es posible que finalmente entre en la convocatoria, previsiblemente esperará su oportunidad desde el banquillo.

Cuestionado al respecto en sala de prensa, Julio Cobos restó importancia al hecho de que presumiblemente Pablo Caballero no esté en las mejores condiciones. «Es un jugador que ha estado en muy buena forma durante toda la temporada y que ha hecho muchos goles, pero el Recreativo tiene otros jugadores que son contrastados y de muchísima calidad. Tienen una plantilla amplia».

Al igual que Julio Cobos, Abel Gómez también podría introducir cambios respecto al once inicial que puso en liza en la capital cacereña. Y es que Chinchilla, que fue uno de los más incisivos por parte visitante tras su salida en la segunda mitad, apunta a la titularidad en un Recreativo de Huelva que deberá mostrarse algo más ambicioso que hace siete días si no quiere pasar apuros en la recta final de la eliminatoria.

Con un ambiente previo que se ha visto levemente enturbiado por el cruce de discursos respecto a la temática de las entradas, se espera que las aficiones de Recreativo de Huelva y Cacereño compartan una jornada social con el fútbol de trasfondo, tal y como ya sucediese la pasada semana en Cáceres, cuando los seguidores onubenses se hicieron notar en diversos puntos de la ciudad. Un fin de semana que transcurrió sin incidentes de ningún tipo.

Aunque el grueso de aficionados verdes se desplazará a Huelva este domingo, muchos de ellos en los seis autobuses gratuitos facilitados por el club gracias al apoyo de varios patrocinadores, otros ya pasaron el fin de semana en diversos destinos de la provincia antes de vivir el último encuentro de la temporada.

