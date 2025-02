El Cacereño tratará de enterrar su racha negativa en Lanzarote

R. H. Cáceres Sábado, 9 de noviembre 2024, 18:18 Comenta Compartir

El Cacereño ganó los tres primeros partidos de liga. Y desde entonces, ya no lo ha vuelto hacer. Desde aquel triunfo ante el Atlético Paso han transcurrido siete jornadas en las que los verdes han sido incapaces de sumar de tres en tres. De esta forma, en la antesala de la undécima fecha de competición, el Cacereño se encuentra tan lejos del playoff de ascenso como del descenso: a tres puntos.

Es un escenario que preocupa a los aficionados. Al staff del equipo, también, pero relativamente. «Hace tiempo que no ganamos, pero también hace tiempo que no perdemos. Hemos perdido hasta el momento dos partidos. No hay psicosis, pero sí que tenemos ganas. Creo que no hay ningún partido donde no hayamos competido. Sí que ha habido fases donde no hemos sabido competir bien o no hemos leído bien qué es lo que había que hacer. Pero en cuanto a esfuerzo y ser un equipo intenso y competitivo, siempre lo hemos sido», señalaba Julio Cobos en la previa del partido en Lanzarote.

Antes de viajar a tierras canarias, el técnico del Cacereño reconocía el buen momento que está viviendo un modesto como el Unión Yaiza Sur: «Nadie pensaba que pudiese estar ahí arriba, pero una vez que lo analizas tranquilamente, te das cuenta de que está haciendo muchas cosas bien. Están arriba por méritos propios. Es un equipo que te aprieta muchísimo y que, con balón, se maneja bastante bien».

Unión Yaiza Sur: Nauzet Pérez, Víctor López, Jordan, Facu, Pato, Pablo Bolardo, Fabricio, Malick, Ismael Traoré, Moha y Marco Siverio. - Cacereño: Izan, Navas, Sanvi, Javi Barrio, Joserra, Clausí, Deco, Viñuela, Salinas, Carrillo y Chris. Árbitro: Xavier Alins Rodríguez (catalán).

Estadio y hora: Municipal de Yaiza, 13.00 (hora peninsular).

El Cacereño visitará un campo de césped artificial, no demasiado grande, donde suele hacer viento: «Con lo cual, es importantísimo la adaptación de la gente al entorno, al campo, al aire, al buen rival. Es fundamental estar muy serio y estar muy concentrado todo el partido para intentar sumar los tres puntos».

El Unión Yaiza Sur es cuarto y solo ha cedido un empate en casa. Julio Cobos cree que ese dato debe servir a sus jugadores de aliciente: «Nos tiene que motivar para intentar ser nosotros los primeros que seamos capaces de ganar».

El Cacereño se presenta en Lanzarote sin bajas en su plantilla, mientras que el Unión Yaiza Sur tendrá la ausencia de Emiliano Trovento, que se lesionó en el último partido, además de las de Diego Casoppero y Enrique Castaño.