El Cacereño termina de desquiciar al Mérida

Quizá en lo futbolístico fue un derbi de empate, pero en lo mental fue una goleada de escándalo del Cacereño. Todo el Mérida acabó desquiciadísimo, como hacía tiempo no se veía por el Romano. Los jugadores, perdidos y auto expulsándose; De los Mozos, recriminándoselo a ... los suyos e incrédulo por lo que veía; la grada, con una sonora pitada al final del partido; y algunos aficionados intentando colarse con malas maneras en el vestuario emeritense para reprochárselo a la plantilla. Y en el horizonte no se atisban argumentos para escapar de esta película de terror: dos salidas consecutivas a Villanueva y Montijo y tres sancionados para la próxima jornada.

El Mérida se encuentra en una crisis muy profunda. No ya porque encadene tres derrotas consecutivas, o cuatro partidos sin ver puerta, o esté a cuatro puntos del playoff, o no tenga jugadores y haya tenido que empezar con uno del filial de Primera División Extremeña y haya tenido que acabar con dos... No. El Mérida se encuentra en una crisis muy profunda porque mentalmente no existe: le falta autoestima, hay muy pocos jugadores que estén rayando a su nivel, le tienen miedo a todo y desprenden una imagen de impotencia alarmante. Lo de los últimos quince minutos fue lamentable. Empieza bien los partidos pero le estornudan a quince metros y va derechito a la UCI.

El Cacereño, que no hizo un partido muy diferente a los que viene haciendo en el Príncipe Felipe, se hizo hombre cuando descubrió que, esta vez, la presión y la exigencia eran para los otros. Y con ese aplomo, fue tejiendo el partido y creciendo a través de él. Primero con fútbol y, después, dejando fluir los minutos. En la primera mitad le bastó con Carlos Daniel y Kamal para defenderse de cualquier embestida del Mérida y aprovecharse del tembleque de su rival en defensa para atacarle siempre con cuatro opciones por delante del que conducía el cuero. Así llegó el gol de Bermu a la media hora, en su primer disparo a puerta pero no en su primera aproximación peligrosa.

Mérida Javi Montoya; Felipe Alfonso (Emilio Cubo, 83'), Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; David Rocha, Gaspar (Lolo Plá, 58'), Marckus, Carmelo Merenciano (Johan Montes, 70'), Guille Perero; y Aitor Pons 0 - 1 Cacereño Bernabé; Espinosa, Marvi, Carlos Daniel, Gayoso (Aguado, 60'); Bermu, Kamal, Yael (José Martínez, 79'), José Ramón Lavado, Teto (Hernáiz, 67'); y Carlos Fernández (Solano, 46'). Gol: 0-1: min, 29, Bermu.

Árbitro: García Padilla, del colegio madrileño. Expulsó por doble amonestación a los emeritenses Emilio Cubo (84' y 91') y a Nacho González (81' y 93') y amonestó a Felipe Alfonso y Álvaro Ramón. Por el Cacereño vio amarilla Kamal.

Incidencias: Alrededor de 2.270 espectadores en el estadio Romano, 200 de ellos procedentes de Cáceres.

Aunque a veces descoloca a su equipo, la omnipresencia de Kamal le hace más bien que mal al Cacereño. Y cuando Teto empezó, allá por el ecuador de la primera parte, a meterse al medio para crear superioridad y dejarle toda la banda a Espinosa, el conjunto verdiblanco empezó a crecer. El Mérida también estaba correcto, con Carmelo Merenciano acaparando todo el protagonismo en ataque del conjunto de De los Mozos. Desbordando, intentándolo siempre y tirando. Pero el exquisito gol de Bermu, con un disparo ajustado al palo desde el balcón del área, reforzó la tranquilidad del Cacereño y multiplicó la ansiedad del Mérida. Y a partir de ahí empezó a verse el mismo partido que ha condenado siempre al equipo en el Romano esta temporada.

Quince minutos lamentables

Tras el descanso, los emeritenses le metieron un poco más de colmillo y ritmo a su partido, pero le falta fútbol y calidad en los últimos metros. Y no es que no la tenga, pero le falta. El Cacereño, que decidió encerrarse y darle la pelota al Mérida, apenas sufrió. Lo más peligroso de toda la segunda mitad fue un penalti por manos en una jugada que no iba a ningún sitio. El penalti, como hace dos meses ante el Coria en una situación similar, lo falló otra vez Lolo Plá, que empezó como suplente en detrimento de Marckus. En el rechace, Álvaro Ramón parece que la metió dentro, pero ninguno de los colegiados lo vio y el juego siguió.

Bueno… siguió el partido, que no el juego. Porque tras el fallo, el Mérida se desquició más de lo que estaba. Cubo reapareció en el 83, vio una amarilla en el 84 y otra en el 91. Esa amarilla derivó en un penalti a favor del Cacereño en el añadido que le paró Javi Montoya a Hernáiz. Y en la jugada siguiente, con el partido ya perdido, Nacho González cazó abajo a Solano y vio la segunda amarilla. Junto a la de Álvaro Ramón, el Mérida irá a Villanueva el próximo domingo con tres bajas más.

El Cacereño rompe así su mala racha a domicilio, cómo no en el Romano, y el Mérida seguirá en el diván.