Cacereño, una temporada con final feliz

El cierre de temporada del Cacereño ha sido de cine. De ese séptimo arte típico, nada arriesgado, que siempre acaba con final feliz. Una goleada ... al líder Numancia en el Príncipe Felipe (5-0) con la que lograba el pase a la próxima edición de la Copa del Rey como sexto clasificado. Un curso extraño y decepcionante en su primera fase, lo que provocó que en la segunda se mirara más hacia abajo que hacia arriba –al menos hasta que a dos jornadas de terminar el calendario se aseguró la salvación–, pero que en su epílogo ha colmado las expectativas de una hinchada que apenas daba crédito.

El técnico, Julio Cobos, intentó explicarlo todo en base a la grandeza de un deporte difícil de descifrar, donde los éxitos y el buen trabajo realizado no siempre van de la mano. «Esto del fútbol es maravilloso. Fijaros cómo es que en los dos últimos años hemos jugado liguilla de ascenso, hasta el último partido el año pasado tras hacer una gran temporada, y acabamos llorando. Y en esta temporada hemos sido sextos y estamos todos como locos. Así es el fútbol. En las fases de ascenso nos quedamos con un mal sabor de boca, el año pasado con el Recre porque cambiaron las normas y el empate fuera de casa ya no te vale, pero hicimos una magnífica temporada. Y en cambio lo de hoy es maravilloso y tiene mucho valor, que lo tiene porque hemos sufrido mucho. Yo hubiese pagado dinero por poder jugar liguilla de ascenso», reflexionó en voz alta.

Cobos hizo balance de una campaña de doble cara que tuvo un desenlace muy positivo. «Está claro que en la primera vuelta tuvimos muchos problemas. Encajamos demasiados goles y sufrimos muchísimo, mientras que en la segunda vuelta hemos tenido números de playoff. Hubo dos partes bien diferenciadas, pero es que el fútbol son 34 jornadas, no me vale con ganar los últimos cinco partidos y en esos partidos hacer números de líder. La temporada son 34 partidos y nosotros en la primera vuelta no hemos sido un equipo regular y en cambio en la segunda hemos mejorado mucho y encajado los mismos goles que en toda la temporada anterior. Al final cada uno está donde se merece y afortunadamente nosotros nos hemos salvado antes de las dos últimas jornadas y hemos podido clasificarnos para disputar la Copa», indicó el entrenador, añadiendo que el vestuario está liberado porque «lo peor que hay en el fútbol es descender», y muy contento por el logro copero. «Están como locos», dijo. «La Copa es muy importante para el club, lo viene siendo en los últimos años, y es mucho lo que se ha conseguido».

Respecto al partido ante el cuadro numantino, lo calificó como uno de esos choques en los que todo va rodado. Perfecto incluso con inconvenientes serios como una expulsión (Deco) a la media hora de juego. Estudiaron con precisión a un adversario que necesitaba la victoria para cantar el alirón. «Sabíamos que con espacios a la espalda les íbamos a hacer daño. Se lo hemos hecho y con diez jugadores. Nos ha salido todo. Nos costó al principio porque en tres cuartos no éramos capaces de hacer centros y en cuanto pudimos hacer un par de centros llegó el gol. Incluso en momentos en que ellos han dominado fuimos capaces de pararlos. Hemos terminado muy bien y hemos hecho un partido muy muy serio contra un grandísimo equipo que va a pelear ahora por subir».

Su continuidad

El de Valdehornillos, que acaba contrato, también se refirió a su continuidad. Aunque espetó que lo que desea ahora es disfrutar de lo logrado, tiró de ironía para razonar que sus emolumentos le obligan a seguir trabajando. «Desafortunadamente, yo no soy un Cholo o un Guardiola, que ganan un dineral y se pueden coger un año sabático. No he hablado ni con 'Guelo' ni con Carlos –vice y presidente del club–. Llevo muchos años aquí, once o doce, no sé ni los que llevo, de jugador, segundo o primero. Esta es mi casa y, pase lo que pase, esté o no esté, yo siempre voy a querer al Cacereño. Son muchísimas las cosas que he vivido con el Cacereño».