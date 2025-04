El Cacereño solicita al Recre un primer paquete de 600 entradas

Una vez digerido el empate a cero del partido de ida frente al Recreativo, el Cacereño comienza a preparar el desembarco de los aficionados verdiblancos ... en el Nuevo Colombino de Huelva en busca del ascenso al tercer escalón del fútbol nacional. Para el encuentro de este próximo domingo a orillas del río Odiel (20:00 horas), la entidad presidida por Carlos Ordóñez ha reservado un primer paquete de 600 entradas para los seguidores visitantes. Una cifra que, dependiendo de la demanda y si así fuese necesario, podría incluso aumentarse hasta un límite de 2.000, según explican a HOY desde el decano del fútbol extremeño.

Además, gracias a la colaboración de una decena de patrocinadores, el Cacereño pondrá a disposición de los aficionados dos autobuses gratuitos, por lo que aquellos que reserven plaza tan solo tendrán que abonar los 20 euros de la entrada. En primera instancia tendrán prioridad los abonados del Cacereño, que podrán reservar su plaza o retirar su entrada desde el martes por la tarde y durante toda la jornada del miércoles en las oficinas del club, situadas en la avenida Virgen de Guadalupe. Ya el jueves se pondrán a la venta las entradas para público general, también con un precio unitario de 20 euros. La salida de los autobuses se ha fijado para el mismo domingo a las 10:00 horas desde la avenida de Portugal.

Se espera que el desplazamiento a Huelva, donde estará en juego el ascenso a Primera Federación, sea el más multitudinario realizado por los aficionados del Cacereño en los últimos años. Y es que la ciudad parece haberse volcado en las últimas semanas con la causa del conjunto verdiblanco, como se evidenció este pasado domingo en el Príncipe Felipe, con más de 6.000 seguidores locales, a los que se unieron los 2.000 onubenses en una cita que ya ha quedado para la historia.

A pesar del discreto resultado del partido de ida, la buena imagen mostrada por el equipo de Julio Cobos ha alimentado la ilusión de una hinchada que no descarta dar la sorpresa en un escenario de postín, como es el Nuevo Colombino. No obstante, como ya sucediese en la eliminatoria anterior frente al Valencia Mestalla y debido a su peor clasificación en liga regular, el Cacereño estará obligado a ganar el partido o una hipotética prórroga para conseguir el objetivo del ascenso en una eliminatoria final en la que no habrá tanda de penaltis. En esta ocasión fue el lateral Aguado quien en el Antonio Puchades se vistió de delantero centro para dar el pase a los cacereños en el minuto 89.

«Sabemos que vamos a un estadio de Primera, con una afición de Primera, pero esto es Segunda RFEF», lanzó Julio Cobos de forma lapidaria en sala de prensa para concluir su comparecencia de este pasado domingo. El técnico del Cacereño reconoció que le hubiese gustado ir a Huelva con un resultado positivo para sus intereses, pero alabó la entrega de sus jugadores sobre el terreno de juego. «Estoy contento por cómo ha afrontado el equipo el partido y porque nos lo hemos dejado todo en el campo», dijo.

Sobre la pobre imagen ofrecida por el Recreativo de Huelva en la capital cacereña, Julio Cobos dio todo el mérito a su propio equipo. «No les hemos permitido atacar prácticamente en todo el partido. En el segundo tiempo sí tuvieron un par de acercamientos con peligro, pero se vio que el equipo estaba muy fuerte y que presionábamos muchísimo. No les dejábamos sentirse cómodos, sobre todo a los hombres que nos podían crear peligro. Eso es gracias al trabajo del equipo más que demérito del Recreativo de Huelva, que tiene jugadores muy buenos y seguro que allí nos lo va a poner difícil».

A pesar de ello, el entrenador del Cacereño espera de su rival una versión algo más ambiciosa en el partido de vuelta. «Me imagino que delante de su afición a lo mejor dan un pasito adelante, pero hay que tener en cuenta que a ellos les vale el resultado del empate. Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos que ganar el partido y a eso vamos a ir».

Aunque hoy más fortalecida que en aquel entonces, el Cacereño no pisa la tercera categoría del fútbol español desde la temporada 2015/16, en la que el conjunto verde bajó a Tercera tras la eliminatoria de descenso frente al Linares. Actualmente reconvertida en Primera Federación y con dos únicos grupos a nivel nacional en lugar de cuatro, se trata de la auténtica antesala del fútbol profesional.