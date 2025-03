El Cacereño saca un punto agridulce ante el Mensajero

El Cacereño no pudo pasar del empate a cero en su visita a Santa Cruz de La Palma, en un partido en el que el ... Mensajero se hizo respetar y casi doblega al conjunto verdiblanco. Los pupilos de Julio Cobos fueron inferiores durante gran parte de un encuentro que tuvo poco fútbol y mucha brega. Sin embargo, la ocasión más clara fue del cuadro verde. Yael, en un saque de esquina directo que se estrelló contra el larguero, estuvo cerca de anotar un gol olímpico y decantar la balanza para el cuadro cacereño. El duelo no tuvo demasiada historia, con dos equipos que buscaron el juego directo con balones largos y en el que lo más remarcable fueron las defensas de ambos conjuntos. La escuadra extremeña se vuelve a casa con un punto, el único sumado en sus dos salidas consecutivas, que le afianza en la segunda plaza, aunque muy lejos del Córdoba, que visitará Cáceres el domingo.

No hubo demasiado que contar en los primeros 45 minutos. Ambos equipos salieron a tantearse en los compases iniciales, el cuadro anfitrión fue el primero en avisar de sus intenciones con un centro de Gayoso que por muy poco no encontró rematador. Al conjunto verde le costó asentarse en el césped artificial del Silvestre Carrillo, donde cada balón se envenenaba con mucha facilidad debido al estado del tapete sobre el que ambos equipos plasmaron un juego directo desde el primer minuto. Sin embargo, el conjunto palmero se encontró más cómodo en un terreno de juego conocido, rondando siempre las zonas de peligro defendidas por un Cacereño que no era capaz de bajar el balón y buscar un juego más asociativo. Ni Carlos Fernández ni su tocayo, Carlos Andújar, tuvieron apenas ocasión de encontrar una jugada mínimamente peligrosa.

El partido no lograba coger un ritmo continuado de juego, en una primera parte muy accidentada, plagada de interrupciones, juego físico y pérdidas de balón. Ninguno fue capaz de mandar un ligero aviso a la portería contraria, de generar alguna acción de peligro real en un primer acto totalmente descafeinado, sin sobresaltos ni ocasiones que provocaran una mínima reacción por parte del público presente. Lo poco destacable que se pudo sacar en claro fue la contundencia de la línea defensiva alineada por Julio Cobos, con Rubén Sánchez y Josín intratables por alto y por bajo. El buen desempeño de los centrales fue clave para desesperar al máximo goleador del club canario, el brasileño Edu Salles, que no gozó de ninguna ocasión para buscar la portería defendida por Bernabé.

Apenas tardó 40 segundos el Mensajero en tener la primera ocasión clara tras el intermedio. Un remate de Yeray tras un centro lateral obligó a Josín a estirarse todo lo posible para repeler un esférico que se colaba en la meta defendida por Bernabé. Cinco minutos después, Edu Salles se infiltró por la banda derecha, regateó al primer defensa y sacó un zurdazo ante el que el guardameta talaverano tuvo que realizar una parada de mérito para mantener el 0-0. Pese a lo visto en la primera mitad, la película no cambió y los balones en largo siguieron siendo la tónica del encuentro, sin que ninguno de los presentes fuera capaz de hilvanar casi dos pases consecutivos.

Los minutos pasaron y los entrenadores buscaron darle algo de frescura al choque introduciendo nuevos jugadores. En el minuto 70 volvió a generar peligro el Mensajero: Ale González sacó un latigazo y Bernabé, de nuevo, salvó a su equipo con una estirada felina. A partir de ese instante el partido se rompió por completo, con idas y venidas de ambos conjuntos que buscaban a toda costa el gol que decidiera el encuentro. Cinco minutos después, Yael dejó helado al equipo dirigido por Josu Uribe con una doble ocasión. Primero en un lanzamiento de esquina que a punto estuvo de ser un gol olímpico y que se estrelló en el travesaño. Seguidamente, un remate de cabeza que Antonio Samuel tuvo que sacar en la línea de gol. El cuadro rojinegro replicó al final, a la salida de un córner, con un remate de cabeza de Jaime dentro del área que fue directo a los guantes de un seguro Bernabé. Finalmente, el marcador no se movió y el Cacereño regresa a casa con un punto bajo el brazo que sabe a poco.

Julio Cobos: «Hemos sacado un punto en un campo difícil» El técnico del Cacereño sacó conclusiones positivas tras el empate sin goles ante el Mensajero, argumentando que el equipo consiguió sumar un punto «en un campo muy difícil». «Tras haber cambiado de entrenador y después de conseguir un triunfo de mucho mérito hace tres días contra el Mérida, sabíamos que era un equipo que nos iba a poner muy complicadas las cosas», comentó el técnico pacense. «Salgo contento tras el partido. Ha sido un encuentro de mucha disputa, en el que nos ha costado entrar, pero en el segundo tiempo hemos podido soltarnos un poco más. Además, creo que somos el segundo o tercer equipo que más puntos ha logrado fuera de casa», añadió. Julio Cobos volvió a incidir en el hecho de que se trataba de un «rival complicado porque tienen futbolistas que saben mover a los suyos y crearte peligro», pese a que el objetivo del Cacereño era sumar los tres puntos: «Nosotros veníamos de una derrota y teníamos claro que hoy teníamos que sumar sí o sí». Por último, quiso recordar, de modo anecdótico, la primera vez que pisó el estadio del Mensajero. «Fue hace unos cuantos años, y yo iba vestido de futbolista. Este estadio me trae buenos recuerdos», concluyó.