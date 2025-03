El Cacereño se rehace ante el líder

a segunda victoria consecutiva del Cacereño como visitante tuvo de víctima al líder Talavera (1-2). Desniveló la balanza de El Prado un tanto del ... revulsivo Lolo a menos de diez minutos de la conclusión. El Cacereño se sobrepuso a lo grande a los mazazos del Príncipe Felipe ante el Ursaria y el Castellón, ambos por el mismo resultado. Por su parte, el Talavera encadena tres derrotas entre Liga y Copa del Rey.

Comenzaron mucho mejor los visitantes. La primera llegada del Cacereño se produjo por la banda derecha, desde donde Iván Martínez puso un centro al área que Sarmiento remató por fuera de los tres palos.

Talavera: Biel; Javi Fontán, Dani Ramos, Carlos Daniel, Ruane; Aguirre (Josema, min. 77), Javi Rey (Tass, min. 66); Abeledo (Edu, min. 46), Rementeria, Pipo (Dago, min. 46); y Szymanowski. 1 - 2 Cacereño: Robador; Iván Martínez (Bruno, min. 79), Fran Serrano, Aizpiri, Matovu; Clausí, Sarmiento (Telles, min. 64); Fran Viñuela, Iván Fernández (Karim, min. 64), Diego (Jorge Barba, min. 72); y Tellechea (Lolo Pla, min. 72). Árbitro: Sánchez Carreras (Comité andaluz). Enseñó tarjeta amarilla a Carlos Daniel, Dago, Rementeria; Diego, Fran Serrano, Iván Fernández, Iván Martínez y Sarmiento.

Goles: 0-1: Tellechea, min. 16. 1-1: Edu, min. 47. 1-2: Lolo Pla, min. 81.

Incidencias: El Prado. 2.632 espectadores.

El Cacereño tuvo otra ocasión en un disparo de Diego desde el borde del área que se marchó rozando el palo. La mejor disposición del conjunto verde recibió premio. Así, superado el cuarto de hora, Tellechea recibió al galope el balón, se tiró un autopase de nivel para marcharse del primer zaguero y plantarse en la frontal del área, donde, después de dos recortes, ejecutó un disparo raso para batir a Biel y descolocar por completo al líder. Con mayor ventaja pudo irse el equipo extremeño al descanso, pero Biel sacó una gran mano ante un lanzamiento de Diego desde fuera del área con marchamo de gol.

Los locales realizaron dos sustituciones al paso por los vestuarios. Edu y Dago accedieron al césped como recambios de Abeledo y Pipo. El Talavera salió con todo y, a los dos minutos de la reanudación, Ruane puso un gran balón al área desde el costado izquierdo que el recién ingresado Edu, libre de marca, cabeceó a la red en el segundo palo. Las tablas no menguaron la ambición del Cacereño. El conjunto verde estuvo a punto de recuperar la ventaja en un saque de esquina cabeceado por Clausí en el corazón del área tras tocar un defensor y Rementeria evitó el gol al quedarse el balón atrapado entre sus piernas.

La ocasión más clara del Talavera se produjo hacia el ecuador del segundo tiempo y llegó por medio de una excelente jugada de Edu, que, desde el costado derecho, puso un balón a Dago, el cual combinó con Aguirre, el cual prácticamente a puerta vacía y de manera inexplicable, mandó el balón por encima de la portería. El Talavera tuvo otra ocasión muy clara tres minutos después: un nuevo centro desde la derecha, a cargo de Javi Fontán, fue mal rematado por Dago y el balón salió por la línea de fondo.

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, dio el golpe de mano al encuentro al realizar dos sustituciones fundamentales para alcanzar los tres puntos. Karim entró primero y Lolo hizo lo propio ocho minutos después. El primero le robó la cartera a Javi Fontán y metió un gran pase al interior del área, y Lolo recibió el balón y definió con mucha clase ante Biel, lo que desniveló el duelo en el minuto 81.

El conjunto manchego lo intentó hasta el tiempo añadido y a punto estuvo de empatar en un centro del revulsivo Josema al área que se envenenó y obligó a Robador a meter la mano para enviar el balón a saque de esquina. Con los locales volcados, el Cacereño pudo sentenciar al contragolpe en un disparo del propio Lolo desde la media luna muy cerca del larguero. Ya son dos las victorias consecutivas del Cacereño lejos de las penurias del Príncipe Felipe.