El Cacereño regresa a la Copa

El Cacereño hizo los deberes y, tras aprovechar el pinchazo del Adarve, jugará la Copa del Rey. Tras adelantarse en el marcador por medio de ... Iván Breñé, no se notó en exceso el hecho de que los pupilos de Julio Cobos jugaran una hora con un jugador menos por la expulsión de Deco, ya que la escuadra verdiblanca no dudó y, sacando partido a unos contragolpes inmaculados, le propinó una manita, que fue todo un bofetón, a un Numancia que llegaba líder y con el ascenso directo en su mano. Las internadas por la banda de Diego, el juego interior de Karim y las soberbias intervenciones de Robador permitieron completar un resultado impensable a la media hora y que convirtió el Príncipe Felipe en una fiesta.

Los pupilos de Javi Moreno dejaron claro desde el principio que, por mucha presión que tuvieran, no iban a renunciar a su idea en ningún momento. El Numancia salió a presionar cerca del área del cuadro cacereño sin ningún tipo de pudor. El equipo de Julio Cobos acató la propuesta inicial y quiso dominar y superar la línea de presión a través de largas posesiones y de fatigar al rival. A pesar de las valientes propuestas, la intensa lluvia y la falta de ambición mitigaron la intensidad que se le presuponía al encuentro.

El Numancia tuvo sus primeros acercamientos a través de faltas laterales, pero fue el Cacereño, gracias a un certero cabezazo de Iván Breñé, el que se adelantó en el marcador.

El partido, con el paso de los minutos, se fue acelerando hasta tal punto que Deco, en aras de detener una contra iniciada por Alain Ribeiro, fue expulsado al ver la segunda tarjeta amarilla. El panorama del encuentro cambió por completo. El cuadro soriano fue consciente de la inferioridad numérica en la que se encontraba el Cacereño y no dudó en adelantar líneas para buscar superioridades con mayor facilidad. Las llegadas no terminaron de materializarse, pero el Numancia dio serios avisos de que el partido no había terminado.

El Cacereño, por su parte, supo leer los espacios que le brindaba el Numancia e Iván Breñé, tras una jugada coral impoluta, picó la pelota e Iván Fernández la terminó empalando para poner el segundo en el marcador y dar un golpe psicológico importante al filo del descanso a un Numancia que no terminó de concretar ninguna de las múltiples llegadas que tuvo.

El que sí estaba metiendo todo lo que llegaba era el Cacereño, que dio la sensación de que el partido que ponía punto final a la temporada regular estaba guionizado para que saliera bien, a diferencia del resto de la temporada. Una pérdida del Numancia en tres cuartos de campo desembocó en una contra vertiginosa de Diego, que estaba cuajando una actuación formidable, y el balón atrás fue rematado por Karim, que también se sumaba a la fiesta de final de curso del equipo cacereño.

Con el paso de los minutos, el ritmo fue decayendo, pero la tensión iba en aumento: las llegadas del Numancia eran claras y manifiestas, pero ninguna consiguió ver puerta. Y eso que Lupu no pudo poner más de su parte, pero la exhibición de Robador fue espectacular y demostró una confianza durante los 90 minutos que no se le había visto a lo largo de la temporada.

Esa fe se demostró en otro contragolpe que nació de sus pies y fue rematado por Tellechea para confirmar el estado de gracia de un Cacereño que ha firmado una segunda parte de temporada pletórica como local, con tres victorias como cierre, todo lo contrario que en la primera vuelta, en la que estuvo tres meses sin ganar en el Príncipe Felipe.

El partido llegó a la conclusión con un disparo potente de Emi que acabó poniendo la manita en el marcador, como ya sucediera en Los Pajaritos en el partido de la primera vuelta, pero invirtiendo los roles. El 5-0 certificó el acceso del Cacereño a la próxima edición de la Copa del Rey, competición que le ha reportado muchas alegrías. El Numancia, por su parte, tendrá que jugar el playoff para optar al ascenso a Primera Federación.