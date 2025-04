El Cacereño regresa a casa tras un mes para alargar su estado de gracia

R. H. Cáceres Sábado, 18 de enero 2025, 18:09 Comenta Compartir

Hacía más de un mes que el Cacereño no comparecía en el Príncipe Felipe. La última vez que lo hizo fue ante ... el Navalcarnero, en un partido que solventó por 3-1. Desde entonces, el equipo verde no ha abandonado el estado de gracia que mantiene desde octubre. Son ya tres meses y once jornadas invicto, pero quiere extender aún más esa dinámica. Es quinto, asentado en puestos de playoff y a dos puntos del segundo puesto. Si este domingo gana al Moscardó, se meterá de lleno en la lucha por la medalla de plata oficiosa.

«Tenemos muchas ganas de volver a jugar en nuestro campo, delante de nuestra afición, e intentar ganar el partido. Sabemos que no va a ser fácil, porque el Moscardó es un equipo competitivo, muy competitivo, y seguro que nos lo va a poner difícil, pero estamos muy ilusionados», decía Julio Cobos en la previa del partido. El Moscardó llega en un momento complicado tras acumular tres derrotas consecutivas. Sin embargo, Cobos no subestima al conjunto madrileño: «A pesar de que viene de tres derrotas, porque ha jugado contra tres equipos que son muy importantes en nuestra categoría, es un equipo difícil, fuerte, que es muy físico, que tiene buen pie y que también sabe combinar, llegar por banda, poner centros y crear muchos problemas. Es muy poderoso físicamente. Como dato, creo que, de los 24 goles, más o menos 14 o 15 han sido en estrategia. Eso te indica un poco de la fortaleza que tiene el Moscardó». Cacereño: Diego Nieves, Iván Martínez, Javi Barrio, Crespo, Joserra, Adri Pérez, Deco, Sancho, Sarmiento, Merencio y Chris. - Moscardó: Guille, Recalde, Telis, Borja París, Mba, Christian, Nader, Marouane, Isaac, Crespo y Segovia. Árbitro: Javier Sánchez Carreras (andaluz).

Estadio y hora: Estadio Príncipe Felipe, 12.00. El Cacereño, por su parte, podrá contar con su reciente incorporación, Álex Rodríguez, un lateral derecho sub-23 procedente del Yeclano. «Viene de estar entrenando hasta que ha rescindido con su equipo, así que físicamente está bien. Podemos contar con él y con todos los jugadores de la plantilla. Todo el mundo está en condiciones de poder participar», aseguró el técnico. Cobos también quiso enviar un mensaje a la afición para animarles a sacar el carnet de abonado: «En la primera vuelta nos hemos divertido mucho y el equipo ha rayado a muy buen nivel. La gente que aún no tiene el carnet se está perdiendo buen fútbol. Cuantos más seamos, va a ser mejor para el equipo. Si queremos un equipo que crezca, todo parte por tener una buena masa social».

