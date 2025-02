El Cacereño reaparece

j. cepeda Cáceres Sábado, 19 de marzo 2022, 18:34 Comenta Compartir

Tras cuatro victorias consecutivas y un aplazamiento, el del pasado fin de semana frente al Mensajero, el Cacereño regresa este domingo en el Príncipe Felipe a la escena competitiva. El segundo clasificado del grupo IV de Segunda RFEF recibirá a partir de las 12:00 horas a un Antequera que llegará al estadio de la carretera de Salamanca con la necesidad de sumar para fortalecer sus aspiraciones de permanencia en la categoría.

El equipo andaluz llega a Cáceres tras ponerle las cosas difíciles el pasado fin de semana el Córdoba, que logró su victoria in extremis. Los visitantes tendrán que lamentar la ausencia de su portero suplente, Eric Puerto, quien tendrá que cumplir dos partidos de sanción tras sus protestas al colegiado en el último partido.

«Hemos tenido que ajustar los entrenamientos y modificar algunas cosas», explicó en sala de prensa el técnico del Cacereño, Julio Cobos, tras hacer mención al imprevisto del aplazamiento frente al Mensajero. El entrenador verdiblanco sostiene que su plantel está «con muchas ganas» de disputar un encuentro en el que no habrá margen para la relajación: «Semana tras semana vemos que toda la gente está apretando mucho y nosotros lo hemos sufrido en nuestras carnes. Los que están en la zona baja quieren eludir los puestos de descenso y el que se relaje es porque no sabe muy bien de qué va esto», avisa.

A juicio del preparador local, «el Antequera es uno de esos equipos que el juego que desarrolla los domingos no se ajusta a su posición en la tabla. Es un equipo que juega bien al fútbol y que genera ocasiones, pero está en una zona complicada. No nos vamos a fiar absolutamente de nadie. Hay que respetar a todos porque no hay enemigo pequeño».

Didier de la Cruz, aún lesionado, no podrá entrar en la convocatoria. Tampoco podrá hacerlo Kamal, quien tendrá que cumplir frente al Antequera el partido de sanción que inicialmente estaba previsto contra el Mensajero. Un encuentro que finalmente se disputará el día 30 de marzo en el Silvestre Carrillo.

Con una ventaja de 11 puntos respecto a los puestos que no dan derecho a jugar los playoffs, Cobos aboga por evitar relajaciones: «Queremos un sobresaliente y eso pasa por acabar estos diez últimos partidos en una buena línea», espolea.

