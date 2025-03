El Cacereño quiere demostrar que el Príncipe Felipe no está maldito

Una derrota en un gran derbi siempre duele. Y si llega de la forma como lo hizo en el Nuevo Vivero, duele aún más. Por ... suerte para el Cacereño, la liga no da respiro y puede sacarse la espinita este mismo domingo. Recibe a la Gimnástica Segoviana con la necesidad de sumar si no quiere caer a zona de descenso y de ganar si quiere dejar de ocupar el puesto de playout.

«Cuando vienes de una derrota tan dolorosa como la del domingo pasado, tras no hacer un buen partido, lo que quieres es que llegue lo antes posible el siguiente. Nos toca hablar, pero nos toca hablar en el verde. Hay que apretar los dientes, trabajar más y dar la vuelta a la situación», decía Julio Cobos en la previa del encuentro ante la Gimnástica Segoviana, que se presenta con un punto más que los verdes.

El entrenador del Cacereño tiene ante sí una asignatura pendiente que va agigantando sus dimensiones a medida que pasan las semanas. Solo ha sumado una victoria en los encuentros disputados en el Príncipe Felipe y los tres últimos partidos en casa se saldaron con tres derrotas. A Cobos ese dato no le asusta y sentencia que «si nos tenemos que jugar algo importante, quiero jugármelo en casa; los jugadores tienen que saber vivir con esa presión».

«No podemos ser un equipo tan irregular, hay que mostrar más solidez en nuestro juego. Es un tópico, pero si quieres sacar los objetivos, hay que hacerse fuertes en casa. Tenemos que dar un paso adelante», señalaba Cobos, que a continuación matizaba eso de «objetivos».

«Yo no me marco un objetivo final, porque el fútbol es muy cambiante. Solo me centro en el próximo partido, en sumar tres puntos y en intentar dar la vuelta a la situación», reconocía el técnico.

Cacereño: Robador, Iván Martínez, Matovu, Aizpiri, Bruno Lorente, Telles, Clausí, Karim, Viñuela, Diego Díaz y Lolo Pla. - Segoviana: Carmona, Hugo Marcos, Javi Marcos, Abel, Rubén, Llorente, Astray, Hugo Díaz, Merencio, Borrego y Segovia. Árbitro: Jerónimo Montes García-Navas (madrileño).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 12.00.

Este domingo tendré enfrente a la Gimnástica Segoviana, que viene de cosechar dos derrotas seguidas y de asomarse por primera vez a los puestos de descenso. «Tiene un muy buen equipo y quizás no está en la posición que ellos quisieran. Los errores también les están penalizando, pero no queremos que despierten aquí. Confianza cero ante cualquier rival, pero mucho menos ante una Gimnástica Segoviana que tiene mimbres para poder ganarte el partido», avisaba Julio Cobos, que solo tendrá la baja segura de Fran Serrano por sanción.

Por su parte, la Gimnástica Segoviana tiene las bajas de David López y Maroto, por lesión, y de de Dani Plomer, por sanción. Con los que quedan, Ramsés Gil tratará de revertir la dinámica de las últimas semanas: «Solo tenemos que pulir los detalles, sobre todo para salir de le mala racha en la que estamos. Está claro que a todos nos molesta perder, pero a día de hoy estamos donde tenemos que estar».

En cuanto al Cacereño, el técnico segoviano destacaba que «este año han hecho una plantilla con jugadores de mucho nivel».