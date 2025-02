El Cacereño presenta sus nuevas caras en la «vuelta de tuerca» al mercado

R. H. Cáceres Miércoles, 31 de enero 2024, 20:55 Comenta Compartir

El Cacereño 2.0, el que debe afrontar la segunda vuelta en la Segunda RFEF, ya está completamente definido. Han salido cinco futbolistas (Matovu, Vertiz, Bruno, Piri y Lolo Pla) y han llegado nada más y nada menos que siete, es decir, un tercio de la actual plantilla.

Los primeros en llegar fueron los centrales Adri Crespo (Xerez) y Javi Barrio (Zamora). En la convocatoria del pasado domingo también entró el centrocampista sub-23 Carmelo Sánchez, procedente de la Arandina.

El lunes se anunciaron otros dos nombres: Iván Breñé, delantero procedente de El Palo, y Marcos Carrillo, media punta sub-23 que procede del Sanse. Y el martes, antes del cierre de mercado, firmaron otros dos futbolistas: Emi, lateral derecho procedente del Alcorcón B, y Joserra, carrilero zurdo procedente del Montijo.

«Hemos optado por darle una vuelta de tuerca a este mercado e insuflar con ellos nueva energía, vitalidad y aire fresco, que creo que también lo necesita el equipo. A ver si nos dan ese plus de energía que necesitamos y le damos una vuelta a esta segunda vuelta», decía Francis Bordallo, director deportivo del club, en la presentación oficial de tres de los siete fichajes: Marcos Carrillo, Iván Breñé y Carmelo.

El media punta Marcos Carrillo, al que Bordallo definió como «un jugador ofensivo, bien dotado técnicamente y polivalente en la zona de ataque, ya que puede jugar en varias posiciones», reconoció que las primeras sensaciones han sido buenas: «Los compañeros son muy cercanos y hay un nivel muy alto. Ha sido la primera toma de contacto, todavía nos quedan tres meses por delante. Y si Dios quiere, cuatro».

Por su parte, el delantero Iván Breñé («un delantero que incordia mucho a los centrales, que no los deja vivir felices», según Bordallo) no cree que la falta de competencia de puntas en el Cacereño le garantice la titularidad: «He visto que cualquiera puede jugar ahí, así que a pelear el puesto. No venimos a competir con compañeros, sino a hacer grande el club».

Por último, Francis Bordallo ilustró las cualidades del centrocampista Carmelo, que ya jugó quince minutos en Getafe: «Además de criterio con el balón, tiene intensidad, tiene fuerza, tiene garra y creo que nos va a dar bastante rigor táctico en el medio».

Carmelo, haciendo buenas las palabras de Bordallo, anticipó que está dispuesto a pelear por minutos ante jugadores que ya llevan seis meses: «Somos jóvenes, estamos abiertos a cualquier reto»