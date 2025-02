El Cacereño pone sobre el césped el proyecto 'Cobos 5.0'

'Julio Cobos. Episodio V'. El entrenador del Cacereño regresó este miércoles a los terrenos de juego para sentar las primeras directrices de su nuevo ... proyecto, el correspondiente a la campaña 2023/24, en una primera sesión grupal que tuvo lugar en los campos de Pinilla desde las 09:30 horas.

Con una plantilla renovada prácticamente en su totalidad y en la que tan solo permanecen cuatro futbolistas de la pasada temporada, el míster verdiblanco asumió en su primera comparecencia pública de este ejercicio el hecho de que su equipo deberá volver a reinventarse. «Sabíamos que iba a ser difícil mantener a muchos jugadores después de la última temporada. Esto al final es fútbol. Hemos intentado hacer un equipo competitivo y vamos a ver qué somos capaces de hacer».

Para salir a la escena competitiva con garantías, Cobos es consciente de que el club deberá mover ficha para acabar de nutrir el plantel. En este sentido, la entidad oficializó este miércoles por la tarde el fichaje del centrocampista madrileño de 22 años Jorge Sarmiento, procedente del Alcorcón B y formado en la cantera del Deportivo de la Coruña. «Todavía nos quedan algunos retoques, pero hemos firmado buenos jugadores. A mí me gusta tener dos jugadores por puesto. No sé si lo vamos a cumplir. Probablemente no, pero sí tenemos jugadores polivalentes que pueden actuar en diferentes posiciones. Lo que hemos firmado hasta el momento está bien, pero nos falta algún jugador más en línea defensiva y en ataque».

El entrenador del Cacereño huye de comparaciones respecto a los equipos que manejó en temporadas anteriores. «Las comparaciones son odiosas. Este equipo tiene que escribir su libro y ojalá sean páginas doradas».

El Cacereño, que ya tiene prácticamente cerrada su pretemporada con varios partidos amistosos de preparación, conocerá este jueves el calendario de competición en un grupo V al que Julio Cobos también hace referencia, especialmente por haber cuatro descendidos de Primera Federación. «Hay proyectos ambiciosos y será un grupo difícil, pero como cualquier otro».

Con unos primeros días de trabajo en los que cobrará importancia la puesta a punto en el aspecto físico, Cobos es comedido en cuanto a objetivos. «Intentaremos sumar los máximos puntos posibles para evitar los puestos de descenso. Si somos capaces de hacerlo rápido, empezaremos a pensar en objetivos diferentes. Cambiar de objetivos, siempre que sea para bien, es fácil».