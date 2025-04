El Cacereño pierde en Ceuta el partido y la segunda posición

Julio Cobos, entrenador del Cacereño: «Vamos con las máximas garantías a jugar el play off»

Julio Cobos lamentó que su equipo perdiese la posición en la última jornada de liga: «Nuestra intención era ser segundos. Estuvimos toda la temporada en puestos de play off. En este tramo final habíamos accedido a esa segunda posición. Es mejor ser segundos que terceros por el beneficio que tiene a la hora de jugar el play off, pero no ha podido ser.» El técnico visitante justificó la derrota, debido a las ausencias: «Hemos llegado con muchas bajas a este último partido. Una vez que se han puesto ellos por delante ha sido un querer y no poder, han estado mejor que nosotros y han ganado justamente». El entrenador del Cacereño destacó lo realizado por su equipo hasta el momento: «Estamos contentos, en el sentido de que vamos a jugar unos playoffs y vamos a intentar llegar lo mejor posible. Ha sido una temporada en la que, afortunadamente, hemos podido disfrutar muchísimo, logrando un objetivo que no era el del principio de liga, pues el del Cacereño era la salvación. Durante todo este camino hemos hecho partidos muy buenos, En este partido no ha podido ser, pero vamos con las máximas garantías a jugar la fase de ascenso. En esta primera eliminatoria nos vamos a enfrentar a un cuarto y nuestro objetivo es pasar ronda». «Todos los rivales que se han clasificado es porque han hecho una muy buena temporada. Todos tenemos nuestras opciones y el que menos se confunda y juegue con esa ventaja de haber quedado por delante tiene algo ganado, pero creo que todos los partidos van a ser muy competidos», concluyó Cobos.