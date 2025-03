El Cacereño perdona en Socuéllamos

El Cacereño estrenó su casillero de empates en la temporada en su visita al Socuéllamos, que solo había ganado un partido en casa. Fue ... un encuentro en el que los hombres de Julio Cobos generaron ocasiones de sobra para llevarse la victoria. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería hizo que el resultado inicial no se moviera e impidió la tercera victoria consecutiva de un Cacereño que no termina de arrancar en los partidos lejos del Príncipe Felipe.

SOCUÉLLAMOS 0 - 0 CACEREÑO Socuéllamos: Diego Nieves; Antonio, Toboso, Siu, Carlos Martínez; Barahona (Javi Heranz, min. 74), Yimi, Xavi Pons (Palomino, min. 55), Godoy (Christian, min. 55); Pepe Delgado y Agudo (Bayo, min. 74).

Cacereño: Alfonso; Molina, Traoré, Capa, Aguado; Iván Fernández (Manchón, min. 80), Telles (Clausí, min. 63), Ruyman, Karim; David Grande (Solano, min. 72) y Garci (Pedro, min. 72).

Árbitro: Morona del Campo (Comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a los locales Barahona, Antonio y Bayo y al visitante Aguado.

Incidencias: Paquito Jiménez. 300 espectadores.

El choque empezó igualado en el Paquito Jiménez, con los dos equipos disputándose la posesión. La escuadra cacereña se adaptó rápidamente a las condiciones del campo, de césped artificial y más pequeño que su feudo como local. Además, con un viento que dificultaba la salida de balón. El equipo de Cobos presionaba muy bien arriba a la defensa del Socuéllamos y después de una recuperación en el minuto quince tuvo la primera ocasión Iván Fernández, que se plantó solo ante el portero, pero Diego Nieves sacó una mano espectacular para evitar el primer tanto de los hombres de Julio Cobos.

A partir de ese momento, los jugadores del Cacereño empezaron a crear más peligro y a dominar el partido. Los dos extremos, Karim y el propio Iván Fernández, eran los más activos del equipo y llevaban mucho peligro cada vez que se acercaban al área rival. El conjunto local apenas generaba ofensivamente gracias a la labor del mediocampo del conjunto de Cobos, liderado por Ruyman y Telles, que se imponía en casi todos los duelos, aunque Alfonso tuvo que mandar a córner un cabezazo que se envenenó a falta de diez minutos para que terminara la primera parte.

En la segunda mitad el Cacereño salió lanzado buscando el gol y pronto empezó a tener buenas ocasiones. En el minuto 50 Diego Nieves, que fue el más destacado de su equipo con diferencia, hizo un paradón en una falta ejecutada por Ruyman. Y tuvo una ocasión clarísima David Grande cinco minutos después, cuando recogió un balón en el punto de penalti que había salido mal rechazado por la defensa, pero su disparo se fue a las nubes.

El gol no llegaba a pesar de todas los acercamientos y los nervios empezaban a aparecer. El árbitro anuló por mano un gol del Socuéllamos en el minuto 68 en la única llegada clara de la segunda parte sobre la portería de Alfonso. Tan solo dos minutos después, Traoré tuvo la opción más clara a la salida de un córner. Su cabezazo se estrelló en el larguero y botó fuera de la línea de gol.

Con el paso de los minutos los hombres de Julio Cobos fueron perdiendo fuelle y ya no tenían tanto empuje para llegar con nitidez a la portería rival. El Socuéllamos pasó a tener más el control y encerró al Cacereño en su campo, sin que los centros llevaran peligro, por lo que Alfonso apenas tuvo que intervenir. En el último tramo del partido los dos equipos ya no se hicieron casi daño y acabaron firmando un empate que no satisface a un Cacereño que pudo llevarse el partido de no ser por la falta de acierto en los últimos metros.

Iván Fernández fue el más destacado de los hombres de Julio Cobos y el que más peligro creó ante la portería rival desde el extremo derecho, combinando muy bien en todo momento con un Karim que entraba mucho al centro para recibir.

En la próxima jornada el Cacereño recibirá al Guadalajara en un Príncipe Felipe que se ha convertido en un fortín esta temporada con cuatro victorias en cuatro partidos.