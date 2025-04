El Cacereño paga su irregularidad

El Cacereño cayó este domingo hasta la quinta posición de la tabla, última que da derecho a jugar por el ascenso a Primera RFEF, tras ... empatar a dos en el Príncipe Felipe contra la Gimnástica Segoviana.

Los verdes, que se vieron superados en la primera parte por el equipo de Ramsés, mejoraron en la segunda, pero los nuevos bríos aportados por hombres como Samu Manchón o Karim no fueron suficientes para sellar el triunfo, por lo que ambos equipos tuvieron que conformarse con un justo reparto de puntos.

Irreconocible en los primeros compases, el Cacereño comenzó perdiendo los lances de la batalla táctica con una Segoviana que buscaba hacer daño al decano del fútbol extremeño con una presión alta que puso en serios aprietos a los locales. Sobre el blando y pesado césped del Príncipe Felipe brilló el visitante Javi Borrego, quien por momentos fue todo un quebradero de cabeza para el conjunto de Julio Cobos.

Fue el propio Borrego en el minuto 23 el encargado de abrir la cuenta de goles con un derechazo al palo largo ante el que nada pudo hacer el meta Iván Moreno. Solo tres minutos después, ante un Cacereño todavía espeso, una nueva jugada de Javi Borrego se convirtió en una gran oportunidad desaprovechada por Gómez, quien a punto estuvo de hacer el 0-2. Entre tanto, con Ruymán al frente de la creación, los verdes eran incapaces de triangular con garantías.

FICHA Cacereño: Iván Moreno; Pedro Ramírez (Aguado, min. 68 y Capa min. 86), Gomis, Molina, Josín, Clausí, Ruymán (Samu Manchón, min. 46), Garci (Karim, min. 46), Solano, Telles e Iván Fernández (David Grande, min. 86).

Segoviana: Carmona; Adrián, Rubén, López, De Frutos, Manu, De la Mata (Hugo Uceta, min. 88), Javi Borrego (Dani Arribas, min. 68), Gómez, Hugo Díaz (Ivo, min. 62) y Acuña (Borao, min. 68).

Goles: 0-1: Javi Borrego, min. 23. 1-1: Solano, min. 48. 1-2: Acuña, min. 58. 2-2: Iván Fernández, min. 67.

Árbitro Sáez Vital (andaluz). Amonestó Ruymán, Iván Fernández, Molina y Josín, del Cacereño, así como a los visitantes Hugo, Adrián, Daniel y al entrenador, Ramsés.

Incidencias: 1.627 espectadores en el Príncipe Felipe, según la cifra oficial.

No pudo sentirse algo más cómodo el Cacereño hasta la recta final de la primera parte, aunque sin acercamientos de gran calado.

Julio Cobos dio entrada tras el descanso a Samu Manchón y Karim en detrimento de Ruymán y Garci. El Cacereño empató el partido en el 48 después de que Solano, en una acción de nueve puro, definiese ante Carmona tras recibir un pase largo de Josín.

Al son de Samu Machón y ante una Segoviana que por momentos pareció una caricatura de lo visto en la primera parte, el Cacereño gozó de sus mejores minutos en el encuentro. Sin embargo, el júbilo regresó de forma inesperada a la escuadra castellanoleonesa, que volvió a coger ventaja en el marcador (1-2) en un córner cabeceado por Acuña, libre de toda marca.

Obligado nuevamente a remar contra corriente, el Cacereño no tardó en superar este golpe moral. Iván Fernández, en el 67, salió al rescate del equipo verdiblanco con un cabezazo para aprovechar el centro de Karim desde la banda derecha (2-2). El atacante verde acabaría el partido con molestias físicas, al igual que Aguado, quien tuvo que ser sustituido tras haber entrado como hombre de refresco.

En un partido intenso y marcado por la exigencia física debido a las condiciones del terreno de juego, en el encuentro tampoco faltó la polémica, pues el Cacereño reclamó en el minuto 72 un posible penalti sobre Iván Fernández. Todo ello ante la pasividad del colegiado andaluz Sáez Vital.

Ampliar Carlos Ordóñez (izquierda) y Paco Mangut. armando

A partir de aquí, con el objetivo de no irse de vacío, el Cacereño no arriesgó demasiado ante una Segoviana que, ya en el tiempo de descuento, tuvo la última ocasión del partido en un lanzamiento de falta que no llegó a traducirse en gol.

El equipo del Príncipe Felipe jugará la próxima jornada en Don Benito, donde habrá una comida de hermanamiento entre aficiones de ambos clubes.

Homenaje

La nota emotiva de la jornada la puso el veterano periodista radiofónico Paco Mangut, ya retirado de la profesión tras sufrir un problema de salud hace unos meses. Acompañado por el presidente del Cacereño, Carlos Ordóñez, Mangut hizo el saque de honor y gozó de una de las mayores ovaciones que se recuerdan en el coliseo verde.