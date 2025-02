El Cacereño, obligado a asumir toda la presión

j. cepeda Sábado, 5 de marzo 2022, 14:44 Comenta Compartir

Partido trampa de manual. Desde el segundo puesto de la tabla y en la cresta de la ola en cuanto a sensaciones tras sus tres últimas victorias consecutivas, el Cacereño recibirá este domingo en el Príncipe Felipe (11:00 horas) a una de las 'cenicientas' del grupo IV de Segunda RFEF, un UD San Fernando que agoniza en la parte baja de la tabla a 12 puntos de la salvación.

Si bien la victoria verdiblanca debería cotizar a la baja en lo que a estadísticas se refiere, el técnico del Cacereño, Julio Cobos, ha intentado sacar a relucir durante la semana de trabajo toda su experiencia no ya como entrenador, sino también como jugador, para que sus pupilos no incurran en un exceso de relajación: «Las confianzas no existen en este tipo de partidos. Todo el mundo nos da por ganadores, pero los partidos hay que jugarlos. Siempre existen resultados extraños o que nadie espera y nos lo vamos a tomar con toda la seriedad del mundo porque son tres puntos muy importantes si queremos estar en la zona de arriba. Si no sales al cien por cien, cualquier equipo te puede complicar la vida», alerta el entrenador.

A excepción del meta Fran Martínez, quien aún continúa recuperándose de su rotura de cuádriceps y tendrá que estar de baja varias semanas más, el cuerpo técnico del Cacereño podrá contar con toda la plantilla a su disposición para confeccionar la convocatoria, toda vez Didier de la Cruz ya ha comenzado a entrenar con el grupo tras superar sus últimas dolencias.

Aunque Cobos aboga por sacar a escena a los jugadores que estén en un mejor momento de forma, también augura rotaciones: «La gente está trabajando bien y todos están haciendo méritos para jugar. Voy a tratar de poner a los jugadores que están en mejores condiciones, pero igual también reservamos a alguno que esté más sobrecargado». Este último podría ser Kamal, todo un fijo en las alineaciones.

A pesar de verse superado sobre el terreno de juego y en el marcador la pasada jornada, el San Fernando viene de vencer al Córdoba (3-0) por la vía administrativa tras reclamar alineación indebida del conjunto andaluz, que puso en liza a un jugador sancionado. El Cacereño está a seis puntos del Córdoba, que aún tiene que visitar el Príncipe Felipe y cuenta con un partido menos.

Temas

CP Cacereño