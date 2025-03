El Cacereño cede ante el Navalcarnero con polémica

Cobos: «El partido ha sido un querer y no poder»

El técnico del Cacereño, Julio Cobos, destacó al término del duelo disputado en Navalcarnero la capacidad de un equipo, el suyo, que a pesar de la derrota «ha tenido mucho balón y ha realizado un buen partido«. »Las faltas no se han medido de la misma manera, se han enseñado tarjetas con demasiada facilidad y nos vamos con seis tarjetas amarillas«, recordó, acto seguido, el entrenador, a propósito de la actuación arbitral, para más tarde recalcar: «Los jugadores me han dicho que hay un penalti muy claro en una jugada de estrategia nuestra».

El técnico del Cacereño lamentó también la jugada que dio lugar al único gol del encuentro, en la que el equipo, indicó, «no ha sabido medir bien y no ha replegado lo suficiente«. »El partido ha sido un querer y no poder«, afirmó el entrenador, a modo resumen del partido.

Cobos echó en falta también que sus jugadores «dispararan más a puerta». Hoy no estoy muy contento con el arbitraje, nos han sacado muchas tarjetas que no eran y no se ha atrevido a pitar un penalti muy claro«, insistió el entrenador, visiblemente enfado con la labor arbitral.