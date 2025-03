Cacereño y Melilla se neutralizan

Julio Cobos: «El árbitro nos ha condicionado desde el primer momento»

Si ya la pasada semana en Navalcarnero Julio Cobos se mostró un tanto contrariado con la actuación arbitral al entender que se vio perjudicado por un penalti no pitado, el entrenador del Cacereño volvió a poner este domingo el foco en el colegiado, en este caso el andaluz Hernández Maestre. «Nos condiciona desde el primer momento. Nos enseñan tarjeta por cualquier cosa y a los rivales les cuesta la misma vida. Que no nos tomen por tontos porque nos damos cuenta de las cosas. No es que te regalen el partido, pero por lo menos que se pite igual», criticó en sala de prensa al término del envite.