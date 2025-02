El Cacereño mantiene su buena línea y el pulso al Córdoba

El Cacereño retornó a la actividad tras el aplazamiento de su duelo contra el Mensajero de la mejor manera, con un justo triunfo (3-1) ... ante el Antequera. Guiado por la aportación de un gran Solano, el equipo verdiblanco supo sobreponerse al escollo del gol de los visitantes al borde del asueto y resolver el envite en la segunda parte. Con 52 puntos, sigue siendo el único que le da algo de respuesta al Córdoba, al que tiene que recibir aún en el Príncipe Felipe, y resiste la presión del Mérida, que goleó al San Fernando.

El conjunto local empezó presionando arriba y estuvo a punto de sacar rédito pronto, en un robo de Solano en el que no acertó a encontrar a Carlos Andújar con el pase de la muerte. Orozco estuvo providencial. La acción acabó en un saque de esquina donde se vio el trabajo de estrategia de Julio Cobos, en un pase raso al que llegó desmarcado José Ramón, que remató arriba. Sin embargo, esa buena salida no tuvo continuidad y el Antequera, bien plantado y con fiereza en las entradas, lo que le costó una amarilla tras dos fuertes entradas a Orozco, equilibró el juego.

Estaba el duelo así, igualado, cuando de improviso se abrió. Una pérdida de Ale Llamas en zona de tres cuartos la aprovechó Solano para meter un precioso pase filtrado hacia José Ramón, que resolvió con una cuchara preciosa para dejar con el molde a Iván Moreno. El tanto cambió por completo el encuentro y el Cacereño pasó a llevar mucho peligro a la contra. El mismo goleador José Ramón tuvo otra ocasión en un tres contra dos con asistencia de Jorge Barba, pero Iván Moreno despejó.

Cacereño Bernabé; Espinosa, Marvin (Carlos Daniel, min. 81), Josín, Luis Aguado: Yael (Luis Hernaiz, min. 77), Bermu (Javi López, min. 68); José Ramón, Jorge Barba, Carlos Andújar (Colau, min. 46); y Solano (Carlos Fernández, min. 77) 3 - 1 Antequera Iván Moreno; Orozco, David Humanes, Mauro, Sergio Díaz; Javi López (Israel, min. 68), Nacho Pais (Crespo, min. 78), Mensah, Michael (Sergio García, min. 60); Svajunas (Narbona, min. 78) y Ale Llamas (Hoyos, min. 68). Árbitro: Bordoy Díaz (Comité balear). Enseñó tarjeta amarilla al local Marvin y a los visitantes Orozco y Hoyos.

Goles: 1-0 José Ramón (min. 18). 1-1 Mensah (min. 40). 2-1 Yael, de penalti (min. 50). 3-1 Solano (min. 65)

Estadio: Príncipe Felipe. 1.718 espectadores.

El Antequera dejaba espacios atrás y los atacantes locales siempre acababan sacando ventaja. Sergio Díaz tuvo que hacer otro corte importante y en otra de esas jugadas el esférico acabó en los pies de Yael, que remató por encima del larguero.

Tras esa fase de claro dominio local, el Antequera fue poco a poco ganando más empaque y pisando más el campo cacereño. Y no necesitó generar en exceso para empatar. Si el primer tanto fue un soberbio golazo, no le fue a la zaga el 1-1. En un escarceo por la diestra de Javi López, el balón acabó en la frontal, desde donde Mensah envió un misil directo a la escuadra de Bernabé.

El Cacereño no tuvo mucho tiempo para reaccionar a ese tanto en la primera parte –apenas un disparo de Yael a las manos de Iván Moreno–, pero volvió a desequilibrar pronto en la segunda. Solano, otra vez clave, estuvo más rápido en una pelota dividida que Sergio Díaz, que le derribó dentro del área. Yael, con un esquinado tiro de zurda, no erró desde los once metros.

El Antequera trató de reaccionar al golpe, aunque no pasó de generar alguna llegada en acción de estrategia, pese a la entrada de uno de sus estiletes, Sergio García, por Michael. El Cacereño mantenía controlado el partido y en cuanto pudo hizo más sangre. En el minuto 65, una gran incursión por la parte derecha de José Ramón acabó en un pase en paralelo para que Solano encontrara también el premio del gol a su buen trabajo de todo el encuentro.

Fue el momento de los estrategas y los cambios. Julio Cobos, que ya había metido a Colau al inicio de la segunda parte, situó a Javi López en el lugar de Bermu, en tanto que Nacho Pérez tiró de Israel y Hoyos para darle más 'punch' a su frente de ataque. El elenco antequerano lo intentó, con un centro peligroso de Sergio Díaz que no encontró rematador y una acción embarullada en la que Svajunas no pudo rematar desde el suelo.

La contienda se metió en el cuarto de hora final, para la que Cobos refrescó el equipo con las entradas de Carlos Fernández por Solano y de Luis Hernaiz por Yael. Nacho Pérez agotó sus balas tirando de Crespo y Narbona para dar más pujanza a la medular, porque arriba Hoyos se quedó como única referencia ofensiva. Precisamente Crespo lo intentó nada más entrar con un tiro desde la frontal cargado de veneno. Más intención todavía llevaba otro zapatazo de Mensah, aunque esta vez al jugador cedido por el Utrecht neerlandés el balón se le fue arriba.

El entrenador del Cacereño no quiso complicaciones de última hora y usó su última sustitución para retirar al amonestado Marvin y colocar en defensa a Carlos Daniel, aunque la sensación es que al Antequera le faltaba convicción y fútbol para cambiar el curso de los acontecimientos. Pese a ello, en el minuto 86, un buen centro desde la izquierda de Sergio García le dio la opción de rematar desde dentro del área a Crespo, que golpeó al aire y perdió la ocasión. Un cabezazo de David Humanes fue el último intento de los visitantes en un partido ya decidido.