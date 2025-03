El Cacereño no logra encarrilar

J. CEPEDA Domingo, 21 de mayo 2023, 22:26 Comenta Compartir

Nada nuevo bajo el sol. En el partido de ida de la primera eliminatoria por el acenso a Primera RFEF, el Cacereño volvió a mostrarse ... como un equipo sumamente competitivo, pero acabó pagando su gran lastre de la temporada, la falta de gol en los momentos importantes. No obstante, el equipo de Julio Cobos cosechó este domingo en el Príncipe Felipe un empate a cero que, si bien no es el resultado más ilusionante para sus fieles, permite al conjunto extremeño afrontar el envite de vuelta con todas las opciones. Un encuentro en el que, en el caso de una hipotética prórroga, los verdes tendrían que salir victoriosos, pues no habrá tanda de penaltis, por lo que en caso de empate sería el filial valencianista el favorecido.

En medio de un espectacular ambiente de fútbol, con más de 4.300 espectadores en las gradas del coliseo verde, el encuentro comenzó con una tormentosa lluvia que dejó a ambos equipos en estado de espera, especialmente para ver cómo respondía un terreno de juego que, para la ocasión, lució como nunca durante la presente campaña. El Valencia Mestalla, por designios del guion, se presentó en Cáceres sin algunos de sus referentes, como el es caso de Alberto Marí, convocado con el primer equipo valencianista para el partido de este domingo frente al Real Madrid. A pesar de contar con la ausencia de su máximo goleador, que hasta la fecha había anotado 11 dianas en el grupo III de Segunda RFEF, el conjunto visitante quiso dejar su impronta desde los primeros minutos ante un Cacereño bien plantado. Sin ocasiones de gran calado para ninguno de los equipos, la primera media hora de juego estuvo caracterizada por el estudio minucioso de cada equipo. Al menos, en lo que al aspecto formal se refiere. FICHA Cacereño Iván Moreno, Aguado, Gomis, Josín, Molina, Clausí, Telles (Bermu, min. 71), Karim (Garci, min. 80), Solano (David Grande, mi. 71), Samu Manchón (Sanchidrián, min. 60) e Iván Fernández.

Valencia Mestalla Bernad, Iranzo, Simón Pérez, Tárrega, Gómez, Gozálbez (Tejón, min. 83), Inoussa, Maia (Hugo González, min. 69), Rodrigo Farofa (Joselu, min. 75), Esquerdo (Soler, min. 83) y Yarek.

Árbitro Aranda Delgado (andaluz). Amonestó a los locales Gomis y Telles, así como al visitante Hugo González.

Incidencias 4.348 espectadores en el Príncipe Felipe. Antes del encuentro se rindió un sentido homenaje a Fali, exjugador cacereño del filial valencianista fallecido en 2002. Si bien al Cacereño le costaba ganar línea de fondo para generar oportunidades de gran calibre, el Valencia Mestalla intentaba aprovechar la calidad individual de sus hombres para intentar asustar a su rival, aunque sin poner en verdaderos aprietos a Alfonso Liceras. Fue en la recta final de la primera mitad cuando el Valencia intentó manejar el partido a su antojo, aunque nunca con llegadas que inquietasen a la parroquia local. Con el objetivo de hacer valer su condición de local, el Cacereño salió a escena en el segundo acto con la firme intención de poner cerco a la portería defendida por Berdad. No obstante, doctos en la política del trato del balón, los valencianistas conseguían que el Cacereño no tuviese la regularidad de deseada en lo que a incursiones ofensivas se refiere. El equipo de Miguel Ángel Angulo, con una atrevida propuesta, mantenía a raya a un Cacereño que no encontraba magia en la zona de peligro. Mientras, cada robo de los visitantes generaba cierto desasosiego entre los fieles verdiblancos. Buscó alternativas Julio Cobos con la entrada del desequilibrante Sanchidrián, pero el extremo verdiblanco apenas gozó de oportunidades para desbordar. Asimismo, el equipo local perdió creatividad en zona de tres cuartos con un sustituido Samu Manchón que no pudo gozar del protagonismo al que acostumbra por el hecho de estar bien defendido por sus rivales. A pesar de los cambios, teóricamente conservadores, el Cacereño quiso ir a por el partido ante un rival al que no le costaba defenderse en exceso. Y es que el conjunto local pecaba de falta de picardía en zona de peligro, también con una permisividad arbitral que acabó por alterar los ánimos de los aficionados verdiblancos, muy críticos con el colegiado andaluz Aranda Delgado. La presión comenzó a pasar factura a un Cacereño que vio cómo el Valencia Mestalla se sentía cómodo con el paso de los minutos, a sabiendas de que el resultado, al menos en el aspecto teórico de la cuestión, le era beneficioso para intentar solventar la eliminatoria en el Antonio Puchades este próximo sábado. El Cacereño, con más corazón que cabeza, inició unas últimas incursiones que, a la postre, resultaron infructuosas. En esta ocasión, la estrategia a balón parado tampoco surtió el efecto deseado para el equipo de Julio Cobos, que vio cómo cada una de sus intentonas acababan sin un final feliz. El Valencia Mestalla, equipo eminentemente joven, tiró del oficio propio de veteranos en estas lides para que el encuentro languideciese hasta un definitivo 0-0 final que deja la eliminatoria totalmente abierta. El emparejamiento entre Cacereño y Valencia Mestalla se decidirá este próximo sábado, 27 de marzo, en el estadio Antonio Puchades, integrado en la Ciudad Deportiva de Paterna. Será entonces cuando uno de los dos equipos obtendrá su billete para la eliminatoria final.

Temas

Fútbol

Cáceres