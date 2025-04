El Cacereño invierte 100.000 euros en mejoras del estadio

En su afán de hacer del estadio Príncipe Felipe un lugar más confortable, el Cacereño continúa dando pasos al respecto. El club verdiblanco invertirá en ... los dos próximos meses algo más de 100.000 euros en diferentes actuaciones de mejora de la instalación deportiva, según explican a HOY desde la entidad presidida por Carlos Ordóñez.

En primera instancia se están desarrollando desde la pasada semana trabajos de limpieza y reparación de la parte superior de la visera de hormigón de tribuna. La segunda fase consistirá en la impermeabilización de la estructura con el objetivo de acabar con las filtraciones de agua evidenciadas en los últimos años. Estos trabajos serán compatibles con la asistencia a los partidos, por lo que los aficionados no tendrán ningún tipo de problema para ocupar sus localidades. Se trata de una actuación que ya había sido contemplada por el decano del fútbol extremeño en 2016, pero que nunca llegó a ejecutarse, pese a ser anunciada.

Por otra parte, el Cacereño también realizará mejoraras en el graderío de tribuna. En este caso, en materia de accesibilidad para que el recinto pueda adecuarse a la normativa de evacuación. Entre otras cosas, está previsto un ensanchamiento de las escaleras para favorecer el tránsito de personas y disminuir las aglomeraciones.

Asimismo, y al margen de la citada inversión de más de 100.000 euros, el club verdiblanco también pretende recuperar el terreno de césped natural ubicado detrás del fondo sur y que servía al equipo para realizar algunos de los entrenamientos. Cabe recordar que esta superficie quedó inservible debido a la instalación de gradas supletorias para el partido de Copa del Rey frente al Real Madrid el pasado mes de enero.

En lo estrictamente deportivo, tras la jornada de descanso del martes, el equipo de Julio Cobos regresó este miércoles a los entrenamientos para preparar el partido de este próximo domingo frente al filial del Leganés (Instalación Deportiva Butarque, 16:15 horas). Pese a la victoria de la última jornada frente al Villanovense gracias al solitario gol de Garci, el Cacereño permanece fuera de los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF, aunque a tan solo un punto de la zona noble, la cual está delimitada por la Gimnástica Segoviana, el Navalcarnero y el equipo de Villanueva de la Serena, con 35 puntos cada uno.

Para el encuentro frente al conjunto pepinero no podrá estar Karim, quien aún tendrá que estar al menos un par de semanas más alejado de la competición debido a los problemas en una de sus rodillas. El extremo Víctor Segura, cuya irrupción en el partido del domingo fue providencial para que el Cacereño sellase su victoria, podría haberse ganado un puesto en el once titular, especialmente teniendo en cuenta que Rubén Sanchidrián, otro de los fichajes invernales, no acaba de rendir a un nivel acorde a su potencial como jugador.