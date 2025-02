El Cacereño inicia una segunda vuelta llena de incógnitas

El Cacereño inicia la segunda vuelta en el puesto de playout de descenso y siendo consciente de que va a tener que hacer muchas más cosas, y mejores, que las que ha hecho en la primera parte del campeonato. Lo malo es que, seguramente, va ... a tener menos recursos para llevarlas a cabo.

Esta semana se ha sabido que el capitán Álvaro Clausí, pieza fundamental en el esquema de Julio Cobos, va a ser baja para las próximas semanas por molestias en el tendón rotuliano. Podría perderse los dos próximos meses. Además, un jugador importante de la plantilla ha solicitado la carta de libertad. Lo reconocía Julio Cobos antes de viajar a Navalcarnero: «Ha pedido alguno salir, pero no voy a decir el nombre». Y mientras tanto, la dirección deportiva sigue buceando en el mercado de fichajes, pero con el condicionante de la falta de dinero y de la disponibilidad de fichas que no sean sub-23.

Si todo eso se une a la goleada encajada la semana pasada en Soria, el Cacereño inicia la parte más importante de la temporada con sensaciones extrañas y con una irregularidad que no acaba de alejarse del Príncipe Felipe. «Está claro que, si queremos cumplir los objetivos a final de temporada, cometiendo los errores que estamos cometiendo, va a ser difícil. Estamos siendo muy irregulares. Hay que ser sólidos defensivamente y, a partir de ahí, empezar a crecer», asevera Cobos.

El técnico del Valdehornillos tendrá que reformular su once tipo una vez que ya se conoce la baja de Clausí, de relativa larga duración: «Es una ausencia importante para nosotros, pero no me gusta acordarme de los futbolistas que no van a estar. Para eso, se firma a otros jugadores. Tendremos que dar un plus. Los que están, estoy convencido de que pueden sacar esto adelante». Aparte de la ausencia de Clausí, Cobos no podrá contar tampoco con Telles, por acumulación de amonestaciones.

El Cacereño tendrá enfrente a un Navalcarnero al que incluso le van peor las cosas. Es antepenúltimo y tiene seis puntos menos que los verdes. Será un partido «a cara de perro», como adelantaba Cobos. Los madrileños estrenaron entrenador la semana pasada, pero «su filosofía sigue siendo la misma. Le gusta tener el balón, pero a veces la necesidad de los puntos se hace patente», matizaba.