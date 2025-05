El Cacereño no se fía de un colista transformado

A excepción del Guadalajara, que va como un cohete hacia el ascenso directo a la Primera RFEF, no hay nadie en liga con el estado ... de forma que presenta el Cacereño en los últimos meses. Ya van once jornadas sin perder y, tras asentarse en zona de playoff, el segundo puesto está a solo dos puntos. Buscará dar un nuevo salto en la tabla clasificatoria en la isla de La Palma frente al colista de la liga.

El Atlético Paso llega al duelo en una situación límite. Últimos con seis puntos y con solo una victoria, los canarios han llevado a cabno una revolución total en su plantilla para tratar de revertir la tendencia. La semana pasada se produjeron hasta seis movimientos en el equipo. Salieron jugadores importantes como Asier Etxaburu, Robe Moreno y Ayoze Placeres, mientras que en el capítulo de incorporaciones destacan Peter Kwabena, mediocentro procedente del Azuaga, y David Martínez, libre tras su paso por el Elche. En defensa, el club verdillo se ha reforzado con Sergio González, procedente del Toledo, y Álex Revuelta, del Illescas.

Estos fichajes han sido recibidos con entusiasmo por el técnico del Atlético Paso, Rafael Pérez Padilla, que expresó su confianza en que estos cambios aporten la energía y el hambre necesarias para salir del pozo. «Cuando llega este tipo de situaciones tan complicadas, es fundamental tener jugadores con ambición y constancia. Creo que lo que verán los aficionados en el campo será un esfuerzo y una intensidad que transmitirán mucho. Es fundamental que este partido lo afrontemos con ambición», señaló el entrenador en la rueda de prensa previa.

El Cacereño, por su parte, afronta este partido con la moral por las nubes y el convencimiento de que, pese a la situación clasificatoria de su rival, no hay lugar para la confianza. Julio Cobos, técnico del equipo extremeño, advirtió sobre el peligro de enfrentarse a un equipo que, aunque es colista, ha experimentado cambios en los últimos días: «Es un partido que puede llevar al engaño. Nadie hubiese dicho que el Paso estaría en esta situación, pero lo cierto es que nos encontraremos un equipo muy diferente al de la primera vuelta. Con tantas incorporaciones, hay que estar atentos porque tendrán ganas de demostrar».

El técnico verdiblanco también hizo hincapié en las peculiaridades del encuentro, que se jugará en un campo de pequeñas dimensiones, algo que siempre condiciona el desarrollo del partido. Para afrontarlo, el Cacereño llega con todos sus jugadores disponibles. Todos están avisados.

«Tratamos de que la gente no se confíe, tanto si el rival está por la parte de arriba o por la parte de abajo. La confianza debe ser cero. El equipo está bien, podemos contar con todos los jugadores y los resultados están siendo buenos. Eso ayuda muchísimo a que la gente confíe en el trabajo que se está haciendo. Me preocupa un poco porque podamos pensar que este es un partido fácil. Y un partido fácil no va a ser, seguro, pero creo que estamos concienciados de la dificultad que puede tener el encuentro si no vamos con una buena mentalidad», avisa Cobos.

El Atlético Paso tiene claro que necesita convertir su campo en un fortín si quiere soñar con la permanencia. Para empezar, tiene que hacerlo ante el Cacereño. Así lo destacó Padilla: «No podemos permitirnos que ningún equipo saque puntos de aquí. Este campo tiene que convertirse en un lugar donde los rivales sufran. Los nuevos fichajes nos darán las herramientas para lograrlo, pero necesitamos también el apoyo de nuestra afición para que los jugadores se sientan respaldados».