El Cacereño exhibe su mejor versión

«Hemos hecho el mejor partido de la temporada en casa»

Satisfecho no solo por el resultado, sino también por la imagen dada por sus pupilos. Así compareció el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, tras la victoria de su equipo ante el Ceuta: «Hemos hecho el mejor partido de la temporada en casa», alabó el preparador verdiblanco.

Cobos también respiró aliviado por el compromiso mental de la plantilla tras el parón navideño: «Después de unas vacaciones, no sabes cómo va a responder el equipo, pero nosotros hemos estado pensando en este este partido contra un equipo que es el más parecido a nosotros».

Aunque el equipo visitante contó sus oportunidades claras con los dedos de una sola mano, el entrenador del Cacereño destacó la actitud global de su escuadra: «Hemos tenido tranquilidad y hemos sabido sufrir cuando no teníamos el balón».

Cuestionado al respecto por los medios de comunicación, el preparador verdiblanco tuvo palabras de reconocimiento para José Ramón, que firmó una de sus mejores actuaciones en la que es su segunda etapa en el Cacereño: «Es un jugador que me parece muy completo y no me sorprende el rendimiento que está dando», explicó. Del mismo modo, también destacó el trabajo realizado por el atacante Solano: «Está haciendo un trabajo enorme».

El entrenador del Cacereño espera que el parón de la próxima semana pueda servir para recuperar definitivamente a jugadores como Javito, así como a Carlos Andújar. Los verdes regresarán a la escena competitiva el día 23 de enero frente al Vélez en el Príncipe Felipe.