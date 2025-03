El Cacereño espera el 'sí' del Ayuntamiento para la ayuda municipal

El Cacereño contará con el visto del Ayuntamiento de Cáceres este próximo mes de noviembre para recibir los 55.000 euros correspondientes a la ayuda ... municipal del curso 2021-22. Así al menos lo esperan desde la entidad verdiblanca, toda vez los responsables del decano del fútbol extremeño han logrado reunir y registrar toda la documentación necesaria para justificar la asignación de este convenio, según explican a HOY desde el club del Príncipe Felipe.

De entre los clubes de la capital provincial que compiten en categoría nacional, el Cacereño es el único que aún no tiene aprobada su asignación. Los últimos en sumarse fueron este pasado lunes el Alter Enersun Al-Qázeres, con 85.000 euros, y el CAR Cáceres, con 8.000 euros. Previsiblemente, será el día 21 de noviembre cuando el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes, que se reúne en sesión ordinaria el tercer lunes de cada mes, dé luz verde al club presidido por Carlos Ordóñez para poder contar con este montante económico. Una cuantía a la que en épocas anteriores el club no pudo acceder por no cumplir los requisitos.

En lo eminentemente deportivo, el Cacereño vive una semana dulce tras lograr el domingo frente el Diocesano la victoria en el derbi local. Un triunfo que le sirve al equipo de Cobos para permanecer en el segundo puesto de la clasificación.

La próxima cita para el conjunto verdiblanco tendrá lugar este próximo domingo en el Paquito Giménez de Socuéllamos (12:00 horas) frente a un rival que no trae gratos recuerdos a los aficionados verdiblancos, ya que el Cacereño cayó a manos del conjunto manchego en los playoffs de ascenso a Segunda B en la temporada 2017/18.

El Cacereño, que no consigue ganar fuera de casa desde la jornada inaugural frente al Alcorcón B, tendrá la oportunidad de resarcirse de sus dos últimas salidas, saldadas con derrota en Melilla y Villanueva de la Serena.