El Cacereño, un equipo de 45 minutos

Hacía mucho tiempo que no se veía al Cacereño en puestos de descenso. La línea de juego y la racha de resultados no estaban siendo ... las mejores en las últimas semanas (o en los dos últimos meses) y era inevitable que el equipo verde acabara cayendo a uno de los cinco últimos lugares. Esa realidad acabó cobrando forma el pasado domingo, cuando los de Julio Cobos perdieron ante la Gimnástica Segoviana (2-3).

Ese tropiezo supone la cuarta derrota seguida en el Estadio Príncipe Felipe, lo que supone igualar el peor registro nacional de toda la 2ª RFEF en la presente temporada. Hasta ahora, solo el Izarra y La Nucía habían perdido cuatro veces seguidas en su propio campo.

Pero más que la racha negativa en casa, lo que más llama la atención es que el Cacereño ha encajado 11 goles en esos cuatro encuentros. «Llega un momento en el que ya no sabes muy bien qué hacer. Estamos dando muchas facilidades. En el segundo gol, el jugador remata dos veces desde la zona de rechace. Y en el tercer gol, tenemos varias opciones para ser contundentes y sacar el balón y no lo hacemos. No pasa nada si alguna vez baja con nieve», decía Julio Cobos en la rueda de prensa posterior al partido.

«Son 18 goles en lo que va de liga y es una barbaridad. En el fútbol, lo primero de todo es cerrar tu puerta, que luego arriba ya engancharemos alguna. Lo hicimos en los cuatro primeros partidos, pero a partir de ahí no dejamos de dar facilidades», insistía el técnico.

El entrenador de Valdehornillos se mostró más crítico que nunca y reconoció que al Cacereño le falta mostrar la intensidad que exhiben sus rivales: «Me da la sensación de que nosotros jugamos partidos de 45 minutos y los rivales juegan partidos de 90».

Era lógico que el mal juego en el campo y los malos resultados en el marcador acabara provocando un debate en la grada, que se transformó en pitos cuando la última derrota del Cacereño se hizo ineludible. «Eso es normal. La afición lo que quiere es ganar, así que es normal que cuando las cosas no salen bien que la afición lo muestre», señalaba Cobos.

Esos debates no solo se exteriorizaron en forma de silbidos, sino que también mostraron diversidad de opiniones en la confección del once: «Es la historia de siempre. Aquí han jugado todos. Y todos han jugado de principio y se ha jugado mal. No es un problema de que pongas a fulanito o pongas a menganito. Ahora no nos gusta nadie, algo que es lógico y lo entiendo también. Culpables somos todos, todos».