El Cacereño entra en barrena

Sigue dando la de arena el Cacereño ante su público. La derrota ante la Gimnástica Segoviana, cuarta consecutiva en casa, sume al cuadro de Julio ... Cobos en la zona de descenso. El cuadro verdiblanco no supo amoldarse al partido planteado por Ramsés Gil y se complica la vida por su falta de solvencia defensiva, con once goles recibidos en casa en sus últimos cuatro compromisos.

Muy deficiente fue el primer tiempo del Cacereño, que se tradujo en varias pitadas por parte de la afición con el paso de los minutos, la más sonora de ellas cuando el colegiado señaló el camino de los vestuarios en el intermedio del choque. Y eso que el duelo empezó eléctrico y antes de los diez minutos ya había un tanto en cada casillero.

Se adelantó el equipo segoviano a los ocho minutos. Un centro muy cerrado desde la derecha lo desvió Robador y el cuero llegó a Javi Borrego, quien, desde la frontal del área, empalmó la pelota para anotar el 0-1. La respuesta fue rápida y contundente. También se trató de una acción por la derecha, con centro de Fran Viñuela al punto de penalti, para que Iván Fernández también empalmase de primeras para marcar por la escuadra el gol del empate.

La Segoviana se volvió a poner por delante en el choque en el minuto 26. Un balón rechazado que quedó en la frontal del área tras un golpeo de Rubén Yubero le cayó al propio jugador de la Gimnástica. Con la zurda y desde la media luna del área disparó raso, marcando el 1-2 junto a la base del palo. Si el Cacereño ya no estaba bien, con el marcador en contra aún se sintió más nervioso y sin ideas.

Antes del descanso perdonó el equipo segoviano el tercer gol en un balón entre el portero y un defensa que no llegó a rematar Hugo Díaz casi sin ángulo.

Metió Julio Cobos de cara a la segunda parte a Diego en el puesto de Karim y suplió a Bruno, dando entrada a Jorge Barba, que jugó de extremo derecho, retrasando su posición Fran Viñuela al lateral. El Cacereño tuvo algo más el balón, pero siguió sin crear demasiado peligro.

Un centro de Matovu desde la izquierda no lo pudo rematar a puerta Iván Fernández en la primera llegada al área del segundo acto. El autor del 1-1 buscó de nuevo el empate en el minuto 52 con un recorte y remate con rosca que buscó la escuadra. No la encontró por poco. Otro tiro muy centrado de Diego de falta directa terminó en las manos de Carmona seis minutos después. También remató muy flojo Iván Martínez una acción de balón parado que tuvo continuación con varios centros al área. Julio Cobos acabó jugando con dos delanteros al incluir a Lolo en punta junto a Tellechea. No le dio mucho resultado. Fran Viñuela lo intentó con un tiro muy duro de falta, si bien se le fue alto por poco.

No había llegado la Gimnástica Segoviana al área en el segundo tiempo. Sin embargo, una jugada en el minuto 80 en la que la defensa del Cacereño se quedó parada pidiendo un fuera de juego la aprovechó Dani Segovia para lograr el 1-3 con el que parecía sentenciar el partido. Cuatro minutos después Jorge Barba aprovechó otro centro desde la derecha para recortar diferencias con un remate desde el punto de penalti que tocó en la parte alta del poste y se fue para dentro. 2-3 y con aún tiempo para buscar el empate.

En los últimos minutos –casi nueve hubo de prolongación– se jugó muy poco y el Cacereño tuvo el mismo peligro en ataque que en la mayoría del choque: casi ninguno. Algunos centros, un remate en semifallo de Iván Martínez y poco más. Es más, en un contragolpe en la última acción del partido Dani Segovia perdonó el 2-4.

La próxima cita para el Cacereño será el domingo en el campo del Montijo, equipo que también ocupa plaza de descenso.