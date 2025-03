El Cacereño no encuentra el camino

Otro partido en el Príncipe Felipe. Otro encuentro en el que el CP Cacereño no consigue la victoria. La racha ya se antoja preocupante para ... el equipo de Julio Cobos: una victoria en los diez últimos partidos de liga disputados en la carretera de Salamanca. Un dato alarmante y que no puede esconder el tanto tardío de Iván Breñé que supuso el empate tras el gol inicial de Albur a la salida de un córner. Pese a la igualada, enlaza ya cinco jornadas sin ganar el conjunto verde.

El choque comenzó con Fer Harta dando el primer aviso del Adarve con un centro que Izan acabó blocando sin mayor problema, aunque la primera parada del portero procedente del Montijo llegó a disparo de Álvaro tras una buena internada por la banda derecha. Los pupilos de Mario Escolante, al contragolpe, tenían armas muy poderosas y no iban a dudar en utilizarlas.

El Cacereño, por su parte, siempre buscaba el juego asociativo a través de una salida de balón arriesgada, pero fluida. Gracias a ese juego asociativo llegó el primer disparo del equipo verde, firmado por Iván Fernández, aunque el golpeo se marchó desviado tras un buen pase interior de Deco.

Javi Barrio, por su parte, vivía en un emparejamiento constante con Álvaro, delantero de referencia en la categoría. En la primera parte todos los duelos fueron ganados por el defensa logroñés, que está siendo una incorporación destacada para el cuadro cacereño.

El primer tiempo tocó a su fin con una jugada ensayada de la escuadra de Julio Cobos que acabó con Tellechea rematando un centro tenso de Fran Viñuela. Sin embargo, el que tuvo el premio del gol fue el Adarve. Albur remató de chilena un córner en el área pequeña botado por Miñambres para poner en ventaja al conjunto madrileño justo antes de que los equipos enfilaran el camino del túnel de vestuarios.

Cacereño: Izan; Emi, Javi Barrio, Crespo (Iván Breñé, min. 81), Joserra; Sarmiento (Jorge Barba, min. 46), Deco (Carmelo, min. 81), Telles (Carrillo, min. 62); Fran Viñuela (Karim, min. 62), Tellechea e Iván Fernández. 1 - 1 Unión Adarve: Adrián Fernández; Meseguer (Álex Blanco, min. 71), Gonzalo (Iván Sánchez, min. 77), Adrián Jiménez, Miñambres; Albur (Pesca, min. 71), Ortolá, Hakim, David Sanz (Sotres, min. 64); Fer Harta (Fran García, min. 77) y Álvaro. Goles: 0-1: Albur, min. 45. 1-1: Iván Breñé, min. 83.

Árbitro: Cueto Amigo (Comité castellanoleonés). Amonestó con amarilla a los locales Telles, Javi Barrio y Carmelo y a los visitantes Meseguer, David Sanz, Fran García y Álvaro.

Incidencias: Príncipe Felipe 2.850 espectadores.

Jorge Barba entró por Sarmiento tras la reanudación con la idea de buscar un jugador por dentro más incisivo que fuera capaz de conectar el centro del campo con la delantera. Fue el propio mediapunta malagueño el que dispuso de la primera ocasión de la segunda parte tras una gran jugada individual. Su disparo desde la frontal del área se marchó elevado.

El Adarve estuvo a punto de cantar el segundo gol en el minuto 57. Lo impidió una mano milagrosa de Izan sobre la línea de gol para evitar la diana de Álvaro a pase de Fer Harta. El Cacereño, por su parte, adelantó líneas con las entradas de Karim y Carrillo. Las llegadas, no obstante, no terminaban de culminarse.

El mal de ojo en el Príncipe Felipe parecía no acabarse para el cuadro verde, ya que, en el minuto 67, Carrillo tuvo un mano a mano que no supo definir y la segunda jugada de Tellechea se acabó marchando por poco. La escuadra cacereña no encontraba el camino para acabar con una racha dramática como local hasta que Iván Breñé consiguió definir ante Adrián Fernández de forma elegante y efectiva para situar el 1-1. Era el final del Cacereño a una dramática cifra de 310 minutos sin marcar en casa.

Quedaban pocos minutos y estaba el partido más abierto que nunca, a pesar de que el equipo de Cobos había hecho cambios ultraofensivos para lograr la machada. Y esa apuesta podía acabar pasando factura en los compases finales. El partido acabó roto, pero ninguno de los dos equipos supo materializar las ocasiones.