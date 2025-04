El Cacereño se encomienda a Bernabé

Cobos: «En el primer tiempo no supimos entender el partido»

«Estoy contento con la victoria, pero no hemos hecho nuestro mejor encuentro. Sumar los tres puntos siempre es importante, pero no podemos esconder que, sobre todo en el primer tiempo, no supimos entender el partido». Estas fueron algunas de las declaraciones del técnico del Cacereño, Julio Cobos, tras la victoria de su equipo en el derbi ante el Don Benito.

El entrenador local reconoció que su rival fue superior en cuanto a sensaciones durante gran parte de la cita: «Era un partido de transiciones y para buscar la espalda, pero no hemos estado finos con balón ni hemos sabido explotar la línea defensiva tan adelantada del Don Benito».

Asimismo, Cobos celebró la reaparición de Carlos Andújar tras superar su última lesión de tobillo: «Ha salido y ha sumado muchísimo».