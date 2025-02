El Cacereño, eficaz en su espesura

Tres de tres como local. El Cacereño sumó este domingo en el Príncipe Felipe una nueva victoria, la cuarta de la temporada en seis jornadas, ... para auparse al segundo puesto de la clasificación. Esta vez la víctima fue un Leganés B que, pese a proponer más fútbol que los verdiblancos en diferentes fases del partido, se fue de vacío del coliseo verde (2-1), especialmente por su falta de clarividencia en la zona de tres cuartos.

Eficaz, aunque no brillante, el equipo de Julio Cobos aseguró los tres puntos a través de un ejercicio en el que supo imponer su experiencia para compensar no solo sus propias imprecisiones, sino también el mayor ahínco del rival, especialmente en los primeros 45 minutos.

Con la novedad de Alfonso Liceras en la portería del Cacereño en detrimento de Iván Moreno, avisó el Leganés B en el minuto 4 con un cabezazo de Navarro dentro del área que se marchó desviado. Aunque sin ocasiones verdaderamente claras, los visitantes protagonizaron varios acercamientos a la portería del Cacereño. Acciones que en varios casos finalizaron en saques de esquina. Entre tanto, el Cacereño era víctima de sus propias imprecisiones en la faceta ofensiva. Errores no forzados que comenzaban a despertar cierta inquietud entre los aficionados.

Cacereño Liceras; Aguado, Gomis, Capa, Traoré, Bermu, Ruymán, Merenciano (Karim, min. 57), David Grande (Solano, min. 78), Samu Manchón (Telles, min. 69) e Iván Fernández (Garci, min. 78). 2 - 1 Leganés B Alvin; Zerki, Armenteros, Alba, Arratia, Navarro (Salido, min. 53), Ro, Perea (Luis, min. 46), Dorian (Rentero, min. 65), Gil (Alvaro José, min. 46) y Cassio (Romaric, min. 53). Goles: 1-0: Traoré, min. 45. 2-0: David Grande, min. 50. 2-1: Álvaro José, min. 72.

Árbitro: Expósito Jaramillo (andaluz). Amonestó al visitante Romaric.

Incidencias: 1.367 espectadores en el Príncipe Felipe, según la cifra oficial. Terreno de juego en aceptables condiciones.

Ante un Leganés B adueñado del balón, por momentos se vio a un Cacereño irreconocible, hasta el punto de mostrar un perfil parecido al que en ocasiones adquiere a domicilio. Bermu, que tras un golpe en la cabeza permaneció fuera del terreno de juego varios minutos, se reincorporó con otro dorsal. Ya en la segunda mitad volvería a vestir su característico número 14.

A punto estuvo David Grande de acabar con el hastío de la parroquia local en el minuto 39, pero su cabezazo cruzado dentro del área salió desviado. Apenas cinco minutos después, el auténtico regalo de la jornada lo firmaría Traoé, cuando con un toque de espuela a cuerpo vencido remató a gol un centro de Iván Fernández. Una de esas finalizaciones que tan solo, y con suerte, se ven de año en año.

A pesar del gol a su favor, el Cacereño no consiguió hacerse con el control al inicio de la segunda parte y el Leganés B salió de los vestuarios con la misma política de pisar campo contrario. No obstante, esta vez los verdes no tardaron en castigar una pérdida de balón de los visitantes para que David Grande, con un disparo desde fuera del área con pierna izquierda, se estrenase como goleador del decano del fútbol extremeño en el 50. El balón fue desviado ligeramente por el defensor Alba.

Aunque ya mermado en cuanto a moral al verse 2-0 y sin haber conseguido aún victoria alguna en liga, el Leganés B no tiró la toalla. Buena culpa de ello la tuvo el técnico llerenense Carlos Martínez, quien supo oxigenar la división ofensiva con tempraneros cambios. Por el Cacereño, la entrada de Karim también dio más profundidad a los verdes, por lo que los aficionados pudieron disfrutar de una segunda mitad algo más vistosa.

Aunque el Cacereño gozó de alguna buena oportunidad, los locales no supieron matar el partido. Álvaro José, que había entrado en el Leganés B al inicio de la segunda mitad, aportó intriga al envite en el minuto 72 con un buen movimiento dentro del área y una gran definición para hacer el 2-1. Replicó el Cacereño con un disparo al palo en el 79, pero los verdes se encomendaron finalmente a Alfonso Liceras, quien con dos buenas intervenciones salvó los tres puntos.