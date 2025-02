El Cacereño despide el año en playoff

Un partido de oficio y en el que sacó a relucir su capacidad para reinventarse le valió un nuevo triunfo al Cacereño, que encadena tres ... victorias consecutivas. Los pupilos de Julio Cobos lograron despedir por todo lo alto un 2021 inolvidable y recibirán el nuevo año con la opción de un ascenso de categoría como una realidad cercana. Con solamente quince profesionales y tres chavales del filial se deshicieron de un pegajoso y correoso Panadería Pulido, colista de la competición, que evidenció sus carencias a la hora de generar, pero que también exigió una intensidad fruto de sus urgencias clasificatorias.

No varió el dibujo respecto a jornadas anteriores un Cacereño que sí tuvo que adaptarse al panorama atípico: un terreno de juego de reducidas dimensiones, un rival que le ponía todas las ganas y sobre todo un dibujo en contra con tres centrales y dos carrileros muy largos. Así, el ritmo de inicio resultó cansino, sin apenas noticias en las áreas.

Pero cuando se hacen las cosas bien, y sobre todo cuando se está en racha, sucede que la primera primera acción de peligro incluso tiene premio. Jorge Barba se deshizo de cuantos rivales salieron a su paso, ganó línea de fondo y cedió un balón atrás para que José Ramón, libre de marca, empujase de interior al fondo de la red. En la primera que tenía, el Cacereño lograba no solamente inclinar la balanza, sino mermar la moral de un oponente habituado a la dinámica de la derrota.

No se movió demasiado del guion establecido el conjunto local, que no tenía mucho más fondo de armario ni un plan B, más allá de la animosidad y la voluntad. Por su parte, el conjunto verdiblanco parecía moverse a la perfección administrando esfuerzos y golpeando de manera puntual. Poco después del primer tanto, Jorge Barba, de cabeza y en un escorzo imposible, se encontró con el palo tras la ejecución de un balón parado. El árbitro anularía la acción por fuera de juego. Pero la mejor noticia era, para un equipo poco reconocible en su convocatoria, no conceder opciones en su propia área, más allá de lo incontrolable. Y cuando ésto sucedió Bernabé emergió colosal. El guardameta sacó una mano espectacular a una chilena adjetivable de la misma manera, ejecutada por Pitu ya en el tiempo de prolongación.

Panadería Pulido Hormiga; Kilian (Javi Martínez, min. 85), Pedro, Rubén, Óliver, Raúl Sosa (Ismael, min. 57); Godoy, Pitu (Rayco, min. 78), Quintero (Felipe, min. 57); Aday y Gabri. 0 - 2 Cacereño Bernabé; Marvin, Carlos Daniel, Rubén Sánchez, Gayoso; Kamal, Yael, Bermu (Luis Hernaiz, min. 80); José Ramón, Solano (Manu Mosquera, min. 93) y Jorge Barba (Teto, min. 87). Árbitro Figueirido Comesaña (Comité gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Raúl Sosa, Godoy, Aday e Ismael, así como a los visitantes Rubén Sánchez, José Ramón y Marvin.

Goles 0-1, José Ramón (min. 14); 0-2, Solano (min. 90+2)

Municipal Vega de San Mateo 150 espectadores.

Entraba dentro de lo previsible el paso al frente dado por el equipo canario tras el tránsito por vestuarios, una actitud que limitó más si cabe las alegrías ofensivas del Cacereño. El espectáculo fue en detrimento de los espectadores: el Panadería Pulido quería atacar, pero le fallaba una conexión entre unos extremos atrevidos y una delantera aislada, mientras que los pupilos de Julio Cobos se veían sobrados para solucionar la papeleta sin volverse locos para buscar el segundo. Apenas pudieron verse oportunidades de peligro, y es ahí donde debe ponerse en valor la labor de Kamal y Bermu.

Pudo sentenciar antes del final el Cacereño, pero Carlos Daniel tuvo una respuesta magistral de Hormiga en un cabezazo a la cepa del poste, tras un saque de esquina. La incertidumbre por lo corto del resultado hizo crecer al Panadería Pulido, tanto en intensidad como en su búsqueda de la heróica. El primer factor dio en un juego sucio y en ocasiones tedioso por el número de interrupciones en forma de falta. El segundo volvió a chocar contra la propia realidad del equipo canario, aunque Bernabé tuvo que negarle el gol a Aday en un tiro cruzado, así como demostrar su fiabilidad en dos balones colgados con mucho veneno. Ya en la prolongación Solano aprovechó un balón colgado desde la derecha para desviar y sentenciar.