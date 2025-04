El Cacereño deja vivo al Recreativo

El Cacereño estará obligado a ganar en el Nuevo Colombino el próximo 11 de junio si quiere ser equipo de Primera Federación. En medio de ... un espectacular ambiente de fútbol, con más de 8.400 espectadores en las gradas del Príncipe Felipe, el conjunto verdiblanco no pasó este domingo del empate a cero frente al decano del fútbol español en el partido de ida de la final por el ascenso.

Aunque los de Julio Cobos evidenciaron mejores sensaciones que su rival, la escuadra extremeña no logró traducir en victoria su su superioridad sobre el terreno de juego, especialmente por la falta de agudeza en los metros finales.

Salió a escena el Recreativo de Huelva con un once inicial un tanto conservador. Abel Gómez, que dejó en el banco a Chinchilla, puso en liza una propuesta eminentemente defensiva. En la convocatoria no entró finalmente el máximo goleador del conjunto blanquiazul, un Pablo Caballero que, pese a viajar hasta Cáceres con el equipo, no pudo recuperarse a tiempo de sus dolencias. Julio Cobos, por su parte, apostó por un Cacereño de gala.

El conjunto verdiblanco probó suerte con dos tempraneros lanzamientos ante un Recreativo de Huelva al que en los compases iniciales le costaba superar la línea del centro del campo.

El Cacereño, mucho más entonado que su rival en la faceta ofensiva, pidió penalti sobre Samu Manchón pasado el cuarto de hora. Los verdes, hasta entonces, no habían sabido aprovechar ninguno de los varios saques de esquina a su favor. Con Samu Manchón y Karim muy incisivos, los locales no solo mandaban en zona de tres cuartos, sino que también protagonizaron diversas incursiones en área rival, aunque sin llegar a finalizar con éxito. Todo ello en unos primeros 20 minutos de aplastante superioridad de la escuadra extremeña.

Especulador sin ningún tipo de disimulo, el Recreativo de Huelva dejó claro durante los minutos posteriores que el empate a cero no era un mal resultado para sus intereses, pues los de Ángel Gómez no dejaron pasar la oportunidad de utilizar cualquier tipo de artes no solo para perder tiempo, sino también para calentar el partido con algunos lances ante la permisividad del colegiado andaluz Gómez Páez, quien por momentos dejó que el encuentro se le fuera de la manos. Al término del primer tiempo, el colegiado se llevó la bronca del graderío local.

El técnico visitante buscó algo más de profundidad con la entrada de Chinchilla de inicio en la segunda mitad. Fue en el minuto 50 cuando el Recreativo de Huelva dio el primer susto por mediación del propio Chinquilla, pero Alfonso Liceras estuvo atento para salvar la situación de peligro en el área local.

Cacereño Alfonso Liceras, Aguado, Gomis, Josín, Molina, Clausí, Telles, Karim (Bermu, min. 80), Solano (David Grande, min. 75), Samu Manchón (Sanchidrián, min. 75) y Garci (Iván Fernández, min. 70). 0 - 0 Recreativo Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Fran Ávila, Bernardo, Trapero, Mario Robes (Núñez, min. 57), Rubén Serrano, Iago Díaz (Antonio Salinas, min. 70), Nacho Heras (Dopi, min. 70), Ajenjo (Mbaye, min. 86) y Peter (Chinchilla, min. 46). Árbitro: González Páez (andaluz). Amonestó al local Clausí, así como a los visitante Rubén Gálvez y Fran Ávila.

Incidencias: 8.437 espectadores en el Príncipe Felipe, 2.000 de ellos seguidores del Recreativo.

Aunque con menos frecuencia que durante los primeros 45 minutos, el Cacereño continuó poniendo cerco a la portería defendida por Rubén Gálvez. Antes de llegar a la hora de juego, Telles gozó de una buena ocasión, pero el meta onubense no tuvo problemas para detener el balón. Ya en el 73, con los aficionados locales totalmente contrariados con el arbitraje de González Páez, Chinchilla dio un nuevo aviso por parte visitante.

Ya con más corazón que convencimiento, el Cacereñono no cejó en su empeño de intentar encarrilar la eliminatoria en la recta final del encuentro. Sanchidrián e Iván Fernández dieron nuevos bríos a los de Cobos, pero con escasa fortuna.

El empate obliga al Cacereño, peor clasificado que el Recreativo en liga regular, a vencer el próximo domingo (20:00m horas) en el Nuevo Colombino de Huelva si quiere lograr el ascenso a Primera Federación en un partido de vuelta en el que no habrá tanda de penaltis en caso de tablas al final de una hipotética prórroga.