El Cacereño deja su impronta

Julio Cobos, entrenador Cacereño: «Nunca he visto al Córdoba sufrir como ha sufrido aquí»

Con sensación agridulce. Así se presentó en sala de prensa el entrenador del Cacereño, un Julio Cobos que mostró su disconformidad con varias decisiones arbitrales: «Ha habido un penalti clarísimo que es roja directa y que hubiese supuesto el 2-0 con un jugador más», explicó sobre una acción padecida por Solano en la primera mitad. «En el penalti que nos pita en contra, creo que Fran tiene el balón», dijo sobre otro lance. A su juicio, el Cacereño mereció más: «No estamos contentos porque el Cacereño ha merecido ganar el partido. Nunca he visto al Córdoba sufrir como ha sufrido aquí. Estamos muy contentos con el ambiente que se ha vivido, pero es una lástima no habernos quedado con los tres puntos. Los dos equipos han hecho un partido muy bonito para el aficionado porque hemos buscado siempre la portería contraria. Hay días en los que no te vas contento por el resultado, pero sí por el trabajo y por las ocasiones que se han creado».

Por su parte, el entrenador del Córdoba, Germán Crespo, quien tuvo palabras de reconocimiento para el Cacereño, también habló de un encuentro de altos vuelos: «Ha sido un partido bonito con dos equipos que en todo momento han querido ir a por los tres puntos». Tras este resultado, el Córdoba no depende aún de sí mismo para cantar el 'alirón' la próxima jornada.