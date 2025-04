El Cacereño deja escapar sus primeros puntos del Príncipe Felipe

El Cacereño dejó huir, ante un rocoso Guadalajara, los primeros puntos del Príncipe Felipe, aunque el conjunto de Julio Cobos se mantiene imbatido e ... invicto ante su afición. El respeto entre ambos contendientes marcó un choque en el que la calidad de los centrocampistas brilló en un día en el que no lo hicieron los arietes. Christian y Manu Ramírez tuvieron las oportunidades más claras para cada equipo.

No se esperaba menos del duelo estelar de la jornada, pero no por ello dejó de sorprender la intensidad con la que comenzó el encuentro. Sancho tardó un minuto en avisar con un disparo cruzado, aunque Amador lo atajó sin mayor problema. Julio Cobos, en aras de dotar al equipo de profundidad, situó a Christian en la banda izquierda para dejar la punta de lanza del ataque a Carrillo, cuando normalmente estos dos roles suelen estar invertidos. Pere Martí, por su parte, no introdujo cambios con respecto al equipo inicial del partidazo ante el Talavera.

El primer cuarto de hora contó con varias llegadas por parte de ambos conjuntos. El Cacereño dominaba y cargaba el área con bastantes jugadores, pero el Guadalajara disponía de espacios y bien es sabido de la calidad de sus atacantes, a pesar de que los disparos no revistieron excesivo peligro.

A medida que se sucedieron los minutos, el conjunto alcarreño empezó a vislumbrar una autopista para correr si superaba la intensa línea de presión del cuadro cacereño. Para más inri, el conjunto verdiblanco perdía por lesión, como ya ocurrió con Javi Barrio hace quince días, a Iván Martínez. Navas entró en su lugar.

La ocupación de espacios de los hombres de Cobos y el aprovechamiento de estos por parte de los discípulos de Pere Martí provocaban constantes llegadas por parte de ambos conjuntos. Deco y Toño Calvo se exhibieron como ese pegamento entre defensa y delantera que sus equipos necesitaban. A pesar de todo, se enfiló el túnel de vestuarios con el resultado inicial.

El segundo periodo se inició con un ritmo menos frenético que el que tuvo el primer acto, pero siempre con el respeto por bandera, ya que ambos equipos supieron salir bien y rápido con espacios por delante. Manu Ramírez y Sancho dieron los primeros avisos a Diego Nieves y a Amador.

La primera acción polémica del choque llegó cuando Ablanque detuvo una internada al área de Christian. El colegiado indicó falta y Sarmiento la mandó a córner. Esta acción encendió al ariete local, que estuvo cerca de aprovechar una salida en falso de Amador para picar el cuero, pero la vaselina se marchó algo desviada.

CP CACEREÑO Diego Nieves; Iván Martínez (Navas, min. 25), San Vicente, Crespo, Joserra; Deco, Adri Pérez (Sarmiento, min. 56), Clausí; Sancho, Christian (Arévalo, min. 83) y Carrillo. O - 0 CD GUADALAJARA Amador; Cera, Ablanque, Gallardo, Julio Martínez; Manu Ramírez (Borja Díaz, min. 68), Pablo Rojo, Toño Calvo (Darío, min. 82), Neskes (Manu Márquez, min. 55); David Amigo y Cañizo (Krehl, min. 82). ÁRBITRO Bueso Jiménez (Comité Andaluz). Amonestó a los locales Clausí, Sancho y Deco, así como al técnico Julio Cobos, y al visitante Ablanque.

INCIDENCIAS Príncipe Felipe, 2.621 espectadores.

El dominio se iba alternando. Ninguno de los dos equipos era capaz de mantener la batuta del partido durante más de diez minutos. Quizás tuviera que ver que se medían dos equipos con ideas muy similares: combinar a pocos toques para lanzar la pelota a los de arriba. Sin embargo, y aunque pueda sonar extraño, ninguno de los acercamientos requirió de intervenciones salvadoras.

Pasaban los minutos y el cansancio provocaba errores constantes en la salida de balón, aunque también se achacó la falta de frescura en los delanteros. En el Cacereño no pudieron contar con Salinas, su máximo goleador, a pesar de que estaba en el banquillo, pero unas ligeras molestias le impidieron disputar minutos.

El partido finalizó con esa falta de llegadas y con el marcador inicial pese a citarse en el encuentro dos de los equipos más realizadores del grupo.