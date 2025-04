El Cacereño cumple entre lesiones

Julio Cobos: «Nos tenemos que hacer más sólidos para los playoffs»

Ya en sala de prensa, el entrenador del Cacereño, Julio Cobos, dijo estar contento con el resultado de su equipo, pero no tardó en reconocer que su grupo de trabajo tiene que hilar más fino en la faceta defensiva para no pasar tantos apuros. «Nos tenemos que hacer más sólidos para los playoffs», dijo al respecto.

Cobos también mostró cierta preocupación por el estado de Espinosa, quien tuvo que retirarse lesionado en el minuto 57: «Me dijo que se había notado algo raro. Tiene dolor y va cojo. Le harán las pruebas, pero no tiene buena pinta porque, por poco que sea, a estas alturas en las que estamos le va a costar llegar».

Del mismo modo, el entrenador del Cacereño lamenta la situación por la que pasa su equipo en cuanto a las lesiones: «Eso es lo peor de todo. Hemos tratado durante todo el año de cuidar mucho a todo el mundo para llegar en un buen momento. Queremos llegar con cuanta más gente mejor, pero no me gusta acordarme de los que no están porque para eso se firman jugadores». Además de la de Espinosa, la última lesión que ha tenido que lamentar el Cacereño es la de Kamal, con un esguince en uno de sus tobillos.

Sobre el estado en el que llega su equipo a esta recta final, Cobos defiende la regularidad del grupo: «Creo que hemos sido un equipo muy competitivo y muy regular durante toda la temporada. Es para estar orgullosos y para darle valor porque no es fácil. Desde la segunda jornada estamos metidos en playoffs y vamos a tratar de llegar siendo más competitivos. Hay cosas que todavía se pueden mejorar y trataremos de trabajarlas para ser lo más competitivos posible».