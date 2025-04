Cacereño y Córdoba se disputan el primer sorbo copero

Algo más de siete meses después, Cacereño y Córdoba vuelven a verse las caras. En el partido de primera ronda de Copa del Rey que ... tendrá lugar este sábado en el Príncipe Felipe (20:00 horas), el equipo de Julio Cobos buscará dar la sorpresa ante un cuadro andaluz al que el técnico del Cacereño considera «el mejor de Primera RFEF posiblemente».

Para obrar la gesta de pasar de ronda, el preparador del Cacereño asegura que no hará experimentos, especialmente al no ser un partido entre semana, por lo que los jugadores tendrán tiempo suficiente para la recuperación: «No voy a guardarme nada y voy a intentar sacar el equipo más competitivo para ganar el partido. Si hubiese sido un miércoles, sí habría mirado más las cargas de trabajo. Se le abre un abanico a todo el mundo porque hay jugadores en muy buenas condiciones, pero que por circunstancias no están jugando». Quien no se vestirá de corto con total seguridad es Bermu debido a un esguince de tobillo. La del venezolano es la única baja que tendrá que lamentar el decano del fútbol extremeño para la que será su trigésimo cuarta participación copera.

A pesar de la dificultad del envite, Cobos confía en las posibilidades de su equipo: «El Córdoba se ha quedado con lo mejor que tenía el año pasado y ha firmado muy bien. Fácil no va a ser, pero si salimos bien tendremos muchas opciones de poder ganar. Si somos capaces de competir, somos capaces de ganar a cualquiera».

Respecto al césped, el terreno de juego del Príncipe Felipe está algo blando, por lo que previsiblemente irá empeorando a lo largo del partido con el paso de los minutos, como ya sucediese en el encuentro frente al Guadalajara.

Por su parte, el Córdoba llega a Cáceres un tanto mermado por las lesiones, pues a las bajas ya consabidas se ha unido esta semana la de Manolillo debido a unas molestias físicas. Se espera que Germán Crespo pueda dar descanso a Calderón, por lo que el Córdoba saldría a escena sin un lateral izquierdo puro. Del mismo modo, Felipe Ramos podría tener su oportunidad en la portería visitante. No obstante, el entrenador del Córdoba sostiene que su equipo irá a por todas en Cáceres: «Afrontamos el partido con la intención de volver a ilusionarnos con la Copa ante un rival que nuevamente este año está haciendo las cosas muy bien».

Las aficiones de ambos equipos podrán disfrutar de una jornada de convivencia desde las 13:00 horas en las instalaciones del Príncipe Felipe. Una cita en la que habrá hinchables para niños, así como comida y bebida a precios populares.