El Cacereño continúa a la caza de un central y dejará libre una ficha sub-23

El Cacereño, que finalizó el mercado invernal con dos fichas libres y sin el central que había reclamado el entrenador para compensar, en la medida ... de lo posible, la marcha de Capa al Ceuta, intentará apuntalar su línea defensiva con un profesional en paro. Así, al menos, lo aseguró este jueves el director deportivo de la entidad, un Francis Bordallo que también adelantó que la otra ficha disponible, destinada a un jugador sub-23, quedará libre.

En el marco de la comparecencia pública realizada para presentar al extremeño albaceteño Víctor Segura, último jugador en unirse al grupo de trabajo, Bordallo dio explicaciones sobre por qué la entidad no ha nutrido el eje de la defensa dentro del plazo establecido. «No se trata de fichar por fichar. El Cacereño es un club que va creciendo, pero seguimos sin estar a la altura de otros equipos. Unos estaban dispuestos a venir, pero no los hemos visto idóneos. Otros sí nos han gustado, pero se han decantado por otros equipos. Tenemos unos límites que no debemos pasar para no desestabilizar el vestuario. Traer a alguien de un caché súper alto no es lo más idóneo», defendió.

En esta particular búsqueda de un central, el director deportivo del Cacereño sostiene que una de las opciones está bastante avanzada, aunque sin arrojar más detalles al respecto.

Antes de realizar estos anuncios, Bordallo ejerció de padrino del último jugador en unirse a la plantilla del Cacereño, como es el caso de Víctor Segura. El extremo albaceteño, de 22 años y procedente del Ebro, aseguró que no dudó en aceptar la propuesta realizada por el decano del fútbol extremeño durante el mercado invernal. «El interés fue descomunal y lo tuve claro desde el primer momento». Asimismo, también hizo mención al estilo de juego del equipo de Cobos. Algo que, según él, le beneficiará para sacar su mejor versión sobre el césped. «El estilo se asemeja mucho a como me considero como jugador. Me considero un asistente y me gustaría aumentar mi cifra goles».

Sobre qué le ha pedido el técnico, Víctor Segura tiene asumido el mensaje trasladado por Julio Cobos. «Que encare mucho y que me la juegue. Que llegue a línea de fondo para poner centros y que sea yo mismo».

Ya en el aspecto institucional, el Cacereño anunció este jueves que próximamente se iniciarán los trabajos de restauración e impermeabilización de la visera de tribuna. Un proyecto aún sin ejecutar y del que ya se habló en el año 2018.

Por lo demás, el Cacereño continúa preparando el partido de este próximo domingo frente al líder del grupo V de Segunda RFEF, un Melilla que llegará a tierras extremeñas tras cosechar tres empates de forma consecutiva. Para la ocasión no podrá estar Aguado, quien deberá cumplir partido de sanción debido a la expulsión sufrida la pasada semana frente al Navalcarnero. Los verdiblancos arrancarán la jornada en cuarta posición.