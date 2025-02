El Cacereño, a coger carrerilla ante el Ursaria

El triunfo del pasado domingo en las Islas Canarias ha llegado justo en el filo que separa la anécdota del drama. Para que siga siendo ... un mero hecho circunstancial y se aleje lo más posible del ruido de sables, es trascendental que el Cacereño siga andando por la senda de la victoria, pero ahora en el Estadio Príncipe Felipe, donde no gana desde la primera jornada ante el Navalcarnero.

«En el fútbol siempre hay cambios de dinámica y espero que esta victoria nos sirva de punto de inflexión para conseguir buenos resultados y que el equipo confíe más si cabe en lo que se está haciendo», decía Julio Cobos en la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Ursaria. Además, el preparador de Valdehornillos reconocía que la victoria ante el San Fernando ha sido balsámica: «Nos ha venido muy bien. La semana de trabajo ha sido mejor y la gente está más alegre y más contenta pero no podemos pararnos ahí. Tenemos que seguir mejorando».

Ahora llega un recién ascendido como el Ursaria madrileño, que está sorprendiendo, no tanto a propios como sí a extraños. Tras pagar la novatada en el arranque, suma cuatro jornadas sin perder (8 puntos de 12) y se asoma a los puestos de playoff de ascenso. Se presenta en el Príncipe Felipe para defender la tesis de que se puede competir en una liga semiprofesional, y de forma muy digna, aun manteniendo el equipo responsable de dar el salto de categoría desde la Tercera RFEF.

Cacereño: Robador, Iván Martínez, Victor Matovu, Fran Serrano, Lobato, Telles, Clausí, Fran Viñuela, Iván Fernández, Diego Díaz y Tellechea. - Ursaria: Quintela, Pablo Jordán, Villalón, Álvaro López, Adrián, Hugo, Pablo Rojo, Fran Pérez, Borja Pascual, Malote y Jacobo Alcalde. Árbitro: Abraham Hernández Maestre (andaluz).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 20.30.

«Lo está haciendo muy bien a pesar de ser un recién ascendido. Ha firmado a seis futbolistas y el resto son del año pasado. Yo tengo la experiencia de mantener el bloque tras ascender de Tercera y eso es muy bueno para el equipo. A ellos les está funcionando muy bien», explicaba el entrenador del Cacereño.

Y a pesar de que el equipo de la localidad de Cobeña es debutante en el fútbol nacional y de que sus jugadores, para el aficionado de a pie, eran prácticamente desconocidos, no tiene secretos para Cobos: «Me está gustando mucho. Es muy versátil y es capaz de ser muy rápido en transiciones, todo ello sin tener jugadores muy conocidos en la categoría. Hasta el momento, está haciendo muy bien las cosas».

Sobre el encuentro en la noche de este sábado, como suele ser habitual, Cobos anticipó que el Cacereño tratará de llevar el peso del juego: «Vamos a tratar de mandar en el partido, pero enfrente vamos a tener a jugadores que van a querer demostrar que son buenos futbolistas. Me espero un choque intenso, con un equipo que es rápido en las transiciones y que, cuando tiene el balón, hay gente que sabe darle esa pausa. Está con once puntos por méritos propios».

Aparte del rival, el Cacereño tiene ante sí dos preocupaciones más. Una es el parte de lesionados. De momento, solo Deco se perderá el envite ante el Ursaria a causa de una microrrotura fibrilar, pero hay varios más que están tocados físicamente y cuya dosificación, si se acaba produciendo, podría alterar el once que ganó en La Palma. Y otra preocupación es el estado del terreno de juego a causa de las lluvias que van a castigar este fin de semana la región. «Por muy mal que se ponga, creo que se va a poder jugar a fútbol, pero hasta que no estemos dentro del campo y no estemos pisándolo no sabremos cómo está», finalizaba diciendo Julio Cobos.