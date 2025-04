El Cacereño claudica ante un Teruel superior

El Cacereño no podrá optar al ascenso. En Elda dilapidó sus bazas de jugar en Primera RFEF después de ser superado por un Teruel que ... tenía la obligación de ganar, ya que el empate le servía al equipo de Julio Cobos para estar en la final del próximo fin de semana. Cayó el conjunto extremeño con estrépito, quizás más del merecido, ante la fortaleza de un adversario que tuvo claro su plan de partido desde el pitido inicial y que no aflojó ni con el encuentro encarrilado en la segunda mitad.

Los jugadores de Víctor Bravo sabían que no había margen a las especulaciones y, como la igualada no les valía, salieron con decisión a por el gol. El primer susto para la escuadra verde llegó a los 9 minutos. Una incursión por la banda derecha de Guille Andrés concluyó con un centro pasado que Aparicio voleó libre de marca en el segundo palo. Su zurdazo se estrelló en el larguero para alivio de Bernabé y sus compañeros. Borja Romero no atinó con el remate en un saque de esquina y Alfredo, con la zurda, después de una acción bien trenzada por el cuadro rojillo, volvió a amenazar la portería del Cacereño con un remate que salió cerca del travesaño.

El balón le quemaba al conjunto de Julio Cobos, incapaz de trenzar jugadas y de presentarse con peligro ante la meta de Taliby. Un chut lejano de Javi López fue lo poco reseñable ofensivamente del cuadro extremeño en la primera media hora. Y los peores presagios se cumplieron antes de llegarse al ecuador del primer periodo. Alfredo transitó de derecha a izquierda, vio libre de marca a Aparicio y este puso un balón al segundo palo. Allí, con el pecho, Guille Andrés, anticipándose a Javi López, puso por delante al conjunto rojillo.

Hasta que no se superó la media hora de juego no generó el Cacereño su primera ocasión de gol. Llegó a balón parado, en un envío de Yael desde el córner derecho al que se anticipó Javi López en el primer palo. Su testarazo rozó el palo izquierdo de la portería defendida por Taliby. Sin embargo, la respuesta del Teruel resultó más contundente. Ni Gayoso ni Carlos Daniel atinaron a despejar un centro desde la derecha y la pelota llegó, en el perfil contrario, nítida para Aparicio. Con tiempo para armar el golpeo, el jugador zaragozano cruzó su disparo raso lejos de Bernabé y anotó el 0-2.

Buscaron los pupilos de Cobos recortar la diferencia antes del descanso y dispuso a los 42 minutos de una ocasión de oro para marcar. José Ramón ganó la espalda a la defensa y recibió un pase filtrado que le permitió encarar y sortear en carrera a Taliby. Con todo a favor, a puerta vacía, remató algo forzado y la pelota no encontró el rumbo del gol. Pudo ser la acción clave del partido. El propio José Ramón, en la siguiente llegada del conjunto verde, puso un balón en el área al que no llegaron ni Carlos Fernández ni Jorge Barba.

Rubén Sánchez se quedó en el vestuario en el intermedio y Carlos Andújar ocupó su lugar. En una tarde aciaga para los intereses del Cacereño, el futbolista recién incorporado apenas pudo estar cinco minutos sobre el césped y tuvo que ser relevado por Colau. Carlos Fernández protagonizó la primera ocasión del segundo acto pero el peligro lo generó sobre todo el Teruel aprovechando las urgencias del equipo de Julio Cobos. Todo se complicó todavía más, superada la hora de juego, cuando Emana superó por alto a Bernabé y situó un 0-3 que pareció quimérico para remontar.

Con Solano y Espinosa como recursos para intentar la hombrada, José Ramón hizo intervenir a Taliby con un chut cruzado. Con el Cacereño volcado, Bernabé alimentó las remotas esperanzas de empatar el partido negando a Alfredo el 0-4. Y Emana remató contra el palo un córner.

José Ramón, el más voluntarioso y activo en ataque del Cacereño, no atinó con la portería de Taliby y su remate de exterior se marchó fuera cuando el encuentro ya había entrado en los diez últimos minutos de tiempo reglamentario. Lo intentaron hasta el pitido final los jugadores de Julio Cobos en una tarde funesta y en la que el Teruel, que redondeó la goleada con un tanto de Tatín, sorprendió por su decisión de ir a por el partido desde el pitido inicial.