El Cacereño cae al primer zarpazo

«Cuando llegan estos momentos hay que saber jugar»

Visiblemente dolido por la imagen ofrecida por el Cacereño, el entrenador del equipo verde, Julio Cobos, no restó mérito a su rival, pero incidió en el hecho de que su grupo no estuvo a la altura. «El partido ha sido malísimo y nos han ganado en todo. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva para recuperar nuestra mejor versión. Siempre me gusta dar mérito al equipo contrario, pero nosotros tenemos que hacer muchas más cosas si queremos ganar». Asimismo, Cobos lamentó que su equipo fallase en un encuentro que consideró como «clave» en las aspiraciones del club. «Era un partido muy importante para nosotros. Cuando llegan estos momentos hay que saber jugar los partidos. Cuando te ganan en todo es difícil meterles mano. Han estado más rápidos, más intensos y mejor técnicamente. Es un partido para borrar y pensar en el siguiente».