El Cacereño busca saciar la sed tras un mes de sequía de victoria

A pesar de la más que aceptable clasificación del Cacereño (sexto y una sola derrota en siete jornadas), lo cierto es que el equipo verde ... lleva sin ganar más de un mes. Su último triunfo tuvo lugar el pasado 15 de septiembre. Desde entonces, tres empates y su primera derrota, la del pasado domingo en tierras tinerfeñas. Es un balance que ha provocado que el Cacereño haya pasado de estar líder en las cuatro primeras fechas a situarse fuera de los puestos de playoff. «No estoy preocupado, ya que solo hemos perdido un partido», decía Julio Cobos antes del encuentro que le debe enfrentar al Sanse.

«Yo he tratado de normalizarlo. Cuando al principio fuimos capaces de ganar tres partidos, siempre traté de que la gente tuviese los pies en el suelo. Y ahora intento no dramatizar. El fútbol va por rachas y va por momentos. Ahora los errores nos están penalizando y nos está costando un poco acertar», apuntaba el entrenador del Cacereño, que insistía en pedir calma a los aficionados y a los jugadores: «Sabemos que el fútbol es muy cambiante. Hemos tenido nuestra primera derrota, pero no vamos a volvernos locos. Tenemos que ganar el próximo partido porque jugamos en casa y vamos a hacer todo lo posible, pero sin dramatizar y sin volvernos locos».

Cacereño Diego Nieves, Joserra, Navas, Adri Crespo, Javi Barrio, Deco, Clausí, Merencio, Adri Pérez, Viñuela y Salinas. - Sanse: Pablo Brea, Tito, Manolo Ortiz, Ayala, Héctor, Mario González, Yago Gandoy, Álvaro José, Bernardo, Eneko Capilla y Ariel. Árbitro: Alberto Sevillano Marín (andaluz).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 18.30.

Enfrente tendrá a un Sanse que siempre es un candidato a pelar por los puestos altos de la clasificación. Tras siete jornadas, solo se escapa de los puestos de descenso por dos puntos. «Este año se han marchado muchos jugadores y se ha marchado el entrenador, pero nuevamente debe de estar peleando por estar arriba», aseguraba Cobos.

Para tratar de sumar tres puntos, el preparador volvía a reclamar el apoyo de la parroquia verde, que nunca ha faltado hasta la fecha: «Está acudiendo mucha gente a nuestro estadio y espero que, ahora por la tarde, siga siendo así. También quiero aprovechar para darle las gracias, porque todos los partidos que hemos jugado fuera siempre nos han acompañado y eso siempre es bueno».

El técnico de Valdehornillos podrá contar con toda su plantilla a excepción de Iván Martínez, que se encuentra en el tramo final de su recuperación. El jugador ya está corriendo sobre el campo y participando en algunos ejercicios.