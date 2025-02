El Cacereño busca la redención en Madrid

El Cacereño tenía pocas cosas por las que sacar pecho en esta fase inicial de campeonato. Una de ellas era que había sido capaz de mantener su portería a cero en las cuatro primeras jornadas, pero, tras la derrota del pasado domingo ante el Sanse ... por 1-2, tiene que empezar a pensar en alcanzar nuevos retos. Y si es a través de goles, mucho mejor.

Por mucho que haya estado casi 400 minutos sin encajar un solo tanto, los números del Cacereño en lo que va de liga no son excesivamente buenos. Lleva cuatro semanas sin ganar, solo ha marcado tres goles en cinco partidos (solo el Mensajero y el Villanovense llevan menos) y los puestos de descenso se han acercado a un punto.

Y por si fuera poco, ahora tiene que rendir visita a uno de los equipos más en forma de la competición, el Unión Adarve, y tratar de superar su maldición en los terrenos de césped sintético. Sobre esta superficie, no ganó ningún encuentro la pasada temporada y no lo ha hecho en ésta cuando ha tenido la ocasión.

«Eso supone un aliciente, y así se lo he planteado a la plantilla. Hay que intentar romper esa mala racha en los campos de césped artificial y tenemos una nueva oportunidad de ganar un partido después de mucho tiempo», decía Julio Cobos antes de viajar a Madrid.

También es verdad que, este año, al Cacereño tampoco se le están dando bien los campos de hierba natural. El último caso fue el del pasado domingo en casa ante el Sanse. «Tenemos ganas de resarcirnos. Ha sido una semana intensa de trabajo para corregir errores, siempre confiando en lo que estamos haciendo, que es lo que nos va a permitir cumplir el objetivo a final de temporada. Esto no deja de ser un deporte donde todos cometemos errores y se trata de cometer los menos posibles y aprovecharse de los que comete el contrario», señalaba el técnico del equipo verde.

Entre esos errores que cometió ante el Sanse, que tratará de no volver a repetir ante el Unión Adarve, Julio Cobos puso el foco en una mala forma de presionar y la descoordinación en la presión, sobre todo en la primera parte: «Hay que salir más metidos, estar mucho más concentrados y tratar de estar juntos en los momentos malos que aparezcan durante un partido.

UNIÓN ADARVE-CACEREÑO UNIÓN ADARVE Fernández; Meseguer, Adrián, Juanma, Alfredo Sotres, Diego Rodríguez, Iván Sánchez, Miñambres, Álex Ortolá, Harta y Álvaro Sánchez.

CP CACEREÑO Robador; Bruno, Fran Serrano, Aizpiri, Matovu, Clausí, Sarmiento, Fran Viñuela, Iván Fernández, Diego y Tellechea.

ÁRBITRO Marcelo Ibáñez Juárez (Murcia).

ESTADIO Y HORA Vicente del Bosque, 12.00.

Enfrente tendrá a un Unión Adarve que se presenta como uno de los tres equipos del grupo que todavía no ha perdido. Y aunque lleva una maratón de partidos ante el favorito Talavera, tanto en la liga como en la Copa Federación (el último, el pasado miércoles), Julio Cobos cree que va ser tan intenso como siempre. Y que si el Cacereño no iguala esa intensidad, regresará de vacío a tierras extremeñas.

«Vamos a jugar en un campo de césped artificial donde los partidos son muy intensos y la gente está encima. Y el terreno no es excesivamente grande. Al menos, tenemos que igualarles en todo: en intensidad, en disputas directas, en correr… Tenemos que empezar por ahí si queremos ser competitivos. Y una vez que seamos competitivos, ser mejores que ellos y crear más ocasiones. Pero todo empieza por tener la misma intensidad que ellos», insiste Julio Cobos, que tiene la duda de Lolo Plá por molestias físicas.

En cuanto a nombres propios del Adarve, Cobos ensalza el colectivo, pero también subraya el trabajo que están haciendo sus hombres de ataque: «Tiene jugadores muy desequilibrantes. Álvaro y Harta están en un muy buen momento de juego. Pero sobre todo me preocupa el equipo; como no le igualemos en los uno contra uno, nos va a costar trabajo. Ellos lo están haciendo muy bien. De hecho, es uno de los equipos que aún no ha perdido».