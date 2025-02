El Cacereño busca la reacción

J. CEPEDA CÁCERES. Domingo, 25 de septiembre 2022, 09:03 Comenta Compartir

El Cacereño pone a prueba su capacidad de reacción. Tras el primer traspié de la temporada, el protagonizado el pasado domingo en el Álvarez Claro de Melilla, donde los verdiblancos claudicaron por 2-0, el equipo de Julio Cobos pretende volver a nutrirse de buenas sensaciones. El decano del fútbol extremeño tendrá la oportunidad de reencontrarse con la victoria este domingo en el Príncipe Felipe (12:00 horas), donde recibirá al Atlético Paso.

El equipo palmero llega a tierras extremeñas con la intención de alcanzar un botín en forma de puntos, especialmente después de la derrota casera sufrida el pasado fin de semana a manos del Villanovense.

Ta y como viene siendo habitual en las últimas semanas, el Cacereño volverá a contar, previsiblemente, con la ausencia de uno de los jugadores llamados a dominar en el eje de la defensa, como es Capa. El ex del Ceuta ya entrena con el equipo tras recuperarse de unas molestias en el pubis, pero no es seguro que vaya a entrar en la convocatoria: «Si no llega a este partido, espero que para el siguiente ya podamos contar con él», explica al respecto el entrenador del Cacereño en la comparecencia pública previa a este encuentro.

Para el míster verdiblanco, el Atlético Paso «ha confeccionado una plantilla de jugadores con mucha experiencia y va a ser un equipo que va a dar dolores de cabeza». Cobos destaca en su rival a hombres como Eneko Zabaleta, con pasado en el Badajoz, Ayoze o Pelón: «Va a haber mucha igualdad y va a costar mucho sacar los partidos porque no hay enemigo pequeño».

Respecto a los aspectos mejorables tras la derrota en Melilla, el entrenador del Cacereño presta especial atención a la pizarra: «La estrategia ofensiva no la ejecutamos bien y la defensiva no la defendimos bien. Hay que darle mucha importancia a la estrategia porque hay partidos con pocas ocasiones que se deciden de esta manera».

Sobre el tipo de partido que espera este domingo frente al Atlético Paso, Julio Cobos entiende que sus pupilos tendrán que neutralizar el juego que propondrá el conjunto canario: «Es un equipo al que le gusta tener el balón, que es atrevido y atractivo para el público», avisa.

Está por ver si el mediocentro mexicano Luis Telles puede hacer por fin su debut oficial con la camiseta del Cacereño, toda vez el entrenador reconoce que el futbolista ya ha adquirido el tono óptimo para entrar en competición. Todo ello después de que fuese el último en incorporarse a la pretemporada del equipo, por lo que ha tenido que ponerse al día en el aspecto físico.